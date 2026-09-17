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T-Otomobil

Hyundai Ioniq 5 N, içten yanmalı ralli ikonuna dönüştü

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Hyundai Ioniq 5 N, içten yanmalı ralli ikonuna dönüştü
Başlık ResmiHyundai Ioniq 5 N, içten yanmalı ralli ikonuna dönüştü

Hyundai Ioniq 5 N, Khyzyl Saleem’in yeni dijital çalışmasında 1980’lerin Group B ralli otomobillerinden ilham alan bir görünüme kavuştu. Geniş gövde, büyük arka kanat ve yarış ayrıntılarıyla hazırlanan tasarımda elektrik motorlarının yerine turbo benzinli bir motor düşünülüyor.

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Hyundai Ioniq 5 N, performans odaklı en heyecan verici elektrikli araçlardan biri ve gerçek bir spor hatchback gibi görünüyor. Modelin keskin hatları, bağımsız tasarımcı Khyzyl Saleem'e, 80'lerin Grup B Ralli ikonlarının ruhunu yansıtan çılgın bir konsept oluşturma ilhamı verdi.

Saleem’in tasarımı, gündelik kullanım için geliştirilmiş elektrikli otomobilin çizgilerinin ralli dünyasına nasıl uyarlanabileceğini gösteriyor.

GENİŞ ÇAMURLUKLAR VE BÜYÜK ARKA KANAT

Ön bölümde ileri uzanan splitter, havalandırma açıklıkları ve ek aydınlatmalar dikkat çekiyor. Yan tarafta genişletilen çamurluklar ile hava girişleri, otomobilin duruşunu değiştiriyor. Arka bölümde büyük kanat ve difüzör tasarımın yarış karakterini tamamlıyor.

Görsellerdeki takla kafesi ve yarış tipi camlar da aynı yaklaşımın parçaları.

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BENZİNLİ MOTOR FİKRİ TASARIMCININ TERCİHİ

Saleem’in hayal ettiği güç kaynağı, Hyundai’nin WRC otomobilinden esinlenen 1,6 litrelik turbo motor. Projenin onaylanmış güç, ağırlık veya hızlanma verileri henüz bulunmuyor.

Üretimdeki Ioniq 5 N ise çift elektrik motorlu yapısını koruyor. Hyundai’nin resmi teknik bilgilerine göre N Grin Boost devredeyken 650 PS güce ulaşabilen model, 84 kWh batarya kullanıyor.

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ÜRETİM PLANI AÇIKLANMADI

Gerçek Ioniq 5 N’de N e-Shift ve N Active Sound+ gibi özellikler, elektrikli sürüşe vites değişimi ve ses üzerinden farklı hisler ekliyor. Saleem’in çalışması ise aynı otomobilin görsel kimliğini tamamen başka bir otomobil kültürü içinde ele alıyor.

Tasarıma ilişkin açıklanmış bir satış fiyatı, sipariş takvimi veya üretim programı yok. Çalışmanın asıl dikkat çeken tarafı, modern bir elektrikli otomobilin keskin çizgileriyle geçmişin gösterişli ralli tasarımlarını bir araya getirmesi.

Her halükarda, B Grubu'ndan ilham alan Ioniq'in dijital dünyada kalması muhtemel. Yine de proje, Hyundai ABD ve Khyzyl Saleem arasındaki daha geniş bir iş birliğinin parçası olabilir. Geçtiğimiz ay şirket, sosyal medyada bir Santa Fe konseptinin görsellerini paylaşarak takipçilerine Khyzyl Saleem’in bir sonraki hangi Hyundai modelini denemesi gerektiğini sormuştu.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: HABER MERKEZİ
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