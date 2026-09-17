Hyundai, yeni nesil sürücü destek teknolojileri için takvimini paylaştı. NVIDIA çözümlerini kullanan ilk sistemlerin 2028’de, şirketin kendi geliştirdiği Atria AI tabanlı araçların ise 2029’un ikinci yarısında üretime girmesi hedefleniyor.

Hyundai, Kia, yazılım şirketi 42dot ve robotaksi girişimi Motional’ın çalışmalarını kapsayan plan, iki ayrı geliştirme hattına dayanıyor. Grup, bir yandan NVIDIA iş birliğiyle yeni teknolojileri üretim araçlarına taşımayı, diğer yandan kendi yazılımını ve yapay zeka yeteneklerini geliştirmeyi amaçlıyor.

İLK AŞAMA 2028’İN İLK YARISINDA

Açıklanan yol haritasına göre NVIDIA çözümlerine dayanan Level 2+ sistemlerin 2028’in ilk yarısında üretim araçlarına uygulanması hedefleniyor. Grubun Level 2++ olarak adlandırdığı daha gelişmiş sürüm içinse aynı yılın ikinci yarısı işaret ediliyor.

Hyundai’nin kendi Atria AI sistemiyle donatılmış Level 2++ araçlarda hedef, 2029’un ikinci yarısı. Bu nedenle 2028 ve 2029 tarihleri, aynı ürünün iki farklı çıkış tahmini değil ayrı geliştirme aşamalarını ifade ediyor.

Hyundai’den NVIDIA destekli otonom sürüş hamlesi: 2028 ve 2029 planı açıklandı

Grup ayrıca sensör sistemlerini NVIDIA DRIVE Hyperion 10 çevresinde kademeli olarak standartlaştırmayı planlıyor. Ortak bir yapı, farklı araçlardan elde edilen verilerin eğitim ve doğrulama süreçlerinde daha tutarlı kullanılmasına yardımcı olacak.

ARAÇLARDAN GELEN VERİLERLE GELİŞTİRİLECEK

NVIDIA iş birliği yalnızca araç içindeki işlemciyi kapsamıyor. Gerçek sürüş verilerinin toplanması, yapay zeka modellerinin eğitilmesi, simülasyonla sınanması ve doğrulanan yazılımların araçlara uygulanması da ortak çalışmanın parçaları.

Hyundai’den NVIDIA destekli otonom sürüş hamlesi: 2028 ve 2029 planı açıklandı

Amaç, sistemlerin karşılaştığı farklı yol ve trafik koşullarını geliştirme sürecine dahil etmek. Hyundai, geniş araç filosunu bu sürecin önemli unsurlarından biri olarak görüyor.

NVIDIA’nın açıklamasında, seçili üretim araçlarına yönelik sürücü destek sistemleriyle Motional üzerinden yürütülen Level 4 robotaksi çalışmaları ayrı başlıklar altında ele alınıyor.

SÜRÜCÜNÜN SORUMLULUĞU DEVAM EDİYOR

Level 2 sınıfındaki destek sistemleri, direksiyon ile hızlanma ve frenlemeyi birlikte yönetebilse de sürücünün yolu izlemesi ve gerektiğinde müdahale etmesi gerekiyor. “2+” veya “2++” ifadeleri, otomobilin her koşulda kendi başına kullanılabileceği anlamına gelmiyor.

Hyundai’den NVIDIA destekli otonom sürüş hamlesi: 2028 ve 2029 planı açıklandı

Level 4 ise belirlenmiş çalışma koşulları ve hizmet alanı içinde sürüş görevini sistemin üstlenmesini ifade ediyor. Bu ayrım, üretim otomobilleriyle robotaksi projelerinin neden farklı takvim ve kullanım koşullarına sahip olduğunu açıklıyor.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: HABER MERKEZİ