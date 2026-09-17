Trump'ın Venezuela planı: ABD şirketleri sahaya indi, milyonlarca varil akışı başladı

Nicolas Maduro’nun ABD operasyonuyla yakalanıp Venezuela’dan çıkarılmasının ardından Washington ile Caracas arasındaki ilişkilerde petrol merkezli yeni dönem hız kazandı. Donald Trump, ABD’nin Venezuela’dan milyonlarca varil petrol aldığını açıklarken, Amerikan şirketlerinin ülkedeki enerji faaliyetlerini de genişlettiğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, Washington ile Karakas arasındaki ilişkiyi "olağanüstü" olarak niteledi ve ABD'nin Venezuela'dan milyonlarca varil petrol aldığını söyledi.

ABD Başkanı Trump, "Milyonlarca ve milyonlarca varil petrol çıkarıyoruz" dedi ve ABD'li petrol şirketlerinin Venezuela'da faaliyet gösterdiğini, Washington'ın Venezuela hükümetiyle yakın iş birliği içinde çalıştığını ekledi.

Trumpın Venezuela planı: ABD şirketleri sahaya indi, milyonlarca varil akışı başladı

Trump, ABD şirketlerinin Venezuela’ya gittiğini ve ülkedeki faaliyetlerini genişlettiğini belirtirken, Venezuela’dan ABD’ye gönderilen petrolün miktarına ilişkin net bir rakam paylaşmadı.

VENEZUELA PETROLÜ İÇİN YENİ ANLAŞMA

Trump’ın açıklaması, ABD yönetiminin bu ayın başında Venezuela’nın petrol varlıklarına ilişkin duyurduğu kapsamlı anlaşmanın ardından geldi.

Beyaz Saray, anlaşmanın ABD’ye Venezuela’nın kanıtlanmış 65 milyar varilden fazla petrol rezervinin çoğunluğu üzerinde kontrol sağladığını ve 17 petrol sahasından üretime erişimi güvence altına aldığını açıkladı.

Anlaşmanın doğrudan Venezuela’nın geçici hükümetiyle değil, özel petrol şirketi North American Blue Energy Partners ile yapıldığı belirtildi.

Trumpın Venezuela planı: ABD şirketleri sahaya indi, milyonlarca varil akışı başladı

ABD yönetimi, Venezuela’da üretilecek milyonlarca varil yeni petrolün ABD rafinerilerinde işleneceğini bildirdi. Amerikan şirketlerinin ülkedeki faaliyetlerini genişletmesiyle üretimin daha da artırılması bekleniyor.

MADURO'DAN SONRA HER ŞEY DEĞİŞTİ

Petrol, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun görevden alınmasının ardından Washington'ın Venezuela ile kurduğu yeni ilişkinin temel unsuru haline geldi.

Trumpın Venezuela planı: ABD şirketleri sahaya indi, milyonlarca varil akışı başladı

ABD yönetimi, Venezuela’nın petrol gelirlerinin ülkedeki askeri operasyonun maliyetinin karşılanmasında kullanıldığını da açıkladı.

Dünyanın kanıtlanmış en büyük ham petrol rezervlerine sahip Venezuela’nın petrol sektörü, yıllardır düşen üretim, yetersiz yatırım ve yaptırımlar nedeniyle ciddi sorunlarla karşı karşıya bulunuyor.

Beyaz Saray, yeni petrol düzenlemesinin üretimi artırmayı, ülkeye yatırım çekmeyi ve Venezuela ekonomisinin toparlanmasına katkı sağlamayı amaçladığını belirtti.

Washington yönetimi ayrıca anlaşmayı Venezuela’da istikrarın sağlanması, yeniden yapılanmanın desteklenmesi ve siyasi geçiş sürecinin ilerletilmesine yönelik daha geniş kapsamlı planın bir parçası olarak tanımlıyor.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: ANADOLU AJANSI