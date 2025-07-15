Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Orkun Kökçü, Beşiktaş formasıyla ilk idmanına çıktı

Orkun Kökçü, Beşiktaş formasıyla ilk idmanına çıktı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Orkun Kökçü, Beşiktaş formasıyla ilk idmanına çıktı
Beşiktaş, Orkun Kökçü, Futbolcu, Transfer, Haber
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Beşiktaş'ın yeni transferi Orkun Kökçü, siyah-beyazlı formayla ilk idmanına çıktı.

Süper Lig ekibi Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam ediyor. Kulübün yeni transferi Orkun Kökçü, siyah-beyazlı formayla ilk idmanına çıktı.

SV Bad Erlach kulübüne ait tesislerde teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan idmanda 24 yaşındaki futbolcu, ısınma hareketlerine takımla katıldı. Antrenmanın devamında genç futbolcu, takımdan ayrı antrenör eşliğinde çalıştı.

Isınma hareketlerinin ardından kondisyon çalışmalarıyla süren antrenman, yarım sahada yapılan pres ağırlıklı çift kale maçla tamamlandı.

TARAFTARLA BULUŞTULAR

Siyah-beyazlı takımın sabah çalışmasını Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, yönetim kurulu üyesi Aykut Torunoğulları ile Futbol Teknik ve Scouting Direktörü Eduard Graf izledi.

Antrenmanın ardından Norveçli teknik adam ile bazı oyuncular, idmanı takip eden siyah-beyazlı taraftarlarla fotoğraf çektirip, imza dağıttı.

Beşiktaş, akşam saatlerinde salonda yapacağı günün ikinci antrenmanıyla çalışmalarına devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Askeri geçit töreninde talihsiz olay! Bir anda kanlar içinde kaldıÖncü Spor 10. genel kurulu yapıldı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Tadic'in yeni adresi belli oldu! İspanyol devinde forma giyecek - Sporİşte Dusan Tadic'in yeni adresiÖncü Spor 10. genel kurulu yapıldı - SporÖncü Spor 10. genel kurulu yapıldıWesley Sneijder'in oğlu Jessey resmi imzayı attı - SporSneijder resmi imzayı attı! Duygusal paylaşım...Galatasaray'ın tavrı net! Icardi harekete geçti, avukatları işlemleri başlattı - SporG.Saray'ın tavrı net! Icardi'nin avukatlar harekete geçt,Kenan Yıldız imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları ve alacağı yıllık ücret - SporKenan Yıldız imzayı atıyor! İşte sözleşmenin detaylarıBeşiktaş'tan Avrupa'yı karıştıracak hamle! Adalı'nın sır gibi sakladığı isim ortaya çıktı - SporBeşiktaş'tan Avrupa'yı karıştıracak hamle
Sonraki Haber Yükleniyor...