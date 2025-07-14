Beşiktaş'ta yeni gelişme! Yıldız futbolcuyla yollar ayrıldı

Transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş, İngiliz futbolcusu Alex Oxlade-Chamberlain'in sözleşmesini feshetti.

Süper Lig'e iddialı bir kadro ile başlangıç yapmak isteyen Beşiktaş, kolları sıvadı. Son olarak milli futbolcu Orkun Kökçü'yü kadrosuna katan siyah-beyazlılarda transfer hareketliliği devam ediyor.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Beşiktaş'ta son dakika gelişmesi yaşandı. Siyah-beyazlılar, İngiliz futbolcusu Alex-Oxlade-Chamberlain ile yollarını ayırdı.

2 SEZONDA 50 MAÇ FORMA GİYDİ

Beşiktaş'ın 2023 yazında Liverpool'dan kadrosuna kattığı Chamberlain, siyah-beyazlılarda geçirdiği 2 sezonda 50 resmi maçta forma giydi. Deneyimli futbolcu, bu maçlarda 5 gol atıp 1 de asist üretti.