Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Beşiktaş'ta yeni gelişme! Yıldız futbolcuyla yollar ayrıldı

Beşiktaş'ta yeni gelişme! Yıldız futbolcuyla yollar ayrıldı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Beşiktaş&#039;ta yeni gelişme! Yıldız futbolcuyla yollar ayrıldı
Beşiktaş, Alex Oxlade-Chamberlain, Transfer, Futbol, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş, İngiliz futbolcusu Alex Oxlade-Chamberlain'in sözleşmesini feshetti.

Süper Lig'e iddialı bir kadro ile başlangıç yapmak isteyen Beşiktaş, kolları sıvadı. Son olarak milli futbolcu Orkun Kökçü'yü kadrosuna katan siyah-beyazlılarda transfer hareketliliği devam ediyor.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Beşiktaş'ta son dakika gelişmesi yaşandı. Siyah-beyazlılar, İngiliz futbolcusu Alex-Oxlade-Chamberlain ile yollarını ayırdı.

2 SEZONDA 50 MAÇ FORMA GİYDİ

Beşiktaş'ın 2023 yazında Liverpool'dan kadrosuna kattığı Chamberlain, siyah-beyazlılarda geçirdiği 2 sezonda 50 resmi maçta forma giydi. Deneyimli futbolcu, bu maçlarda 5 gol atıp 1 de asist üretti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Ankara su kesintisi 14 Temmuz ASKİ: Ankara'da sular ne zaman gelecek, saat kaçta?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Genç futbolcu kampa öyle bir şey getirdi ki! Takım arkadaşları telefona sarıldı - SporGenç futbolcu kampa öyle bir şey getirdi ki...Fenerbahçe'de 'vize' krizi! Yeni transfer kampa gidemedi - SporFenerbahçe'de 'vize' krizi! Yeni transfer kampa gidemediOkan Buruk istedi, Vitor Pereira kaptı! İşte yıldız ismin bonservisi - SporOkan Buruk istedi, Vitor Pereira kaptı! İşte bonservisiMiguel Crespo'dan Galatasaray itirafı! "O golden sonra..." - SporCrespo'dan Galatasaray itirafı! "O golden sonra..."Luka Modric yeni takımına imza atıyor! Anlaşma tamam - SporLuka Modric yeni takımına imza atıyor! Anlaşma tamamMilletler Ligi'nde çeyrek final heyecanı! Filenin Sultanları'nın rakibi Japonya - SporFilenin Sultanları'nın çeyrek finaldeki rakibi Japonya
Sonraki Haber Yükleniyor...