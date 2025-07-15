Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > AGS ve ÖABT puanıyla atamalar ne zaman? Öğretmen atamalarında yeni dönem başlıyor

AGS ve ÖABT puanıyla atamalar ne zaman? Öğretmen atamalarında yeni dönem başlıyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
AGS ve ÖABT puanıyla atamalar ne zaman? Öğretmen atamalarında yeni dönem başlıyor
Öğretmen Atamaları, ÖABT, Milli Eğitim Bakanlığı, KPSS, Öğretmenlik, ÖSYM, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 2025 yılında öğretmen atamaları Akademik Giriş Sınavı (AGS) ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sınavları tamamlandı. 10 bin öğretmen Milli Eğitim Akademisi üzerinden atanacak. 13 Temmuz'daki sınavın ardından Atama takvimi ve branş dağılımı gündeme geliyor. Öğretmen atamalarındaki yeni dönem detayları netleşti.

Öğretmen atamaları, 2025 yılında Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yeni uygulamaya koyduğu AGS ve ÖABT ile yeni dönem başladı. AGS ve ÖABT puanıyla atamalar ne zaman araştırılıyor. 

AGS VE ÖABT PUANIYLA ATAMALAR NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı, 2025 yılında toplamda 25 bin öğretmen ataması yapacak. 

15 bini 2024 KPSS puanıyla 7 Mayıs 2025'te tamamlanarak atandı. Kalan 10 bin atama ise Milli Eğitim Akademisi üzerinden AGS ve ÖABT puanlarıyla yapılacak. 

AGS ve ÖABT puanlarıyla yapılacak atamaların takvimi ise henüz netleşmedi. AGS sonuçlarının açıklanmasıyla belli olacak. 

AGS ve ÖABT puanıyla atamalar ne zaman? Öğretmen atamalarında yeni dönem başlıyor - 1. Resim

AGS SONUNÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2025?

ÖSYM'nin 13 Temmuz 2025'te gerçekleşen AGS ve ÖABT sınavlarının sonuçları 13 Ağustos 2025'te açıklanacak. 

Öğretmen adayları için aldıkları puanlar Milli Eğitim Akademisi'ne giriş için kullanılacak. 

Sonuçların ardından atama takvimi ve branş dağılımları duyurulacak. 

AGS ve ÖABT puanıyla atamalar ne zaman? Öğretmen atamalarında yeni dönem başlıyor - 2. Resim

ÖĞRETMEN ATAMALARI NASIL OLACAK?

2025 yılında öğretmen atamaları, MEB'in yeni sistemiyle değişiyor. KPSS şartı kaldırılarak yerine AGS ve ÖABT getirildi. MEB-AGS puanıyla atamaları yapacak. 

Atama süreci Milli Eğitim Akademisi'nde verilecek eğitimin ardından yazılı ve uygulamalı sınavlarla tamamlanacak. 

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Yazar Pınar Kür hayatını kaybettiDüğünlerinde takılan takılarla gündem olan Kadir Ezildi ve Gamze Türkmen’in balayı rotası da ortaya çıktı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Pınar Kür kimdir, neden öldü? Eserleri merak ediliyor - HaberlerPınar Kür kimdir, neden öldü? Eserleri merak ediliyorBolu yangın son dakika: Yangın neden çıktı, ölü ve yaralı var mı? - HaberlerBolu yangın son dakika: Yangın neden çıktı, ölü ve yaralı var mı?Son Sefer filmi konusu ne, gerçek hikaye mi? Oyuncu kadrosu araştırılıyor - HaberlerSon Sefer filmi konusu ne, gerçek hikaye mi? Oyuncu kadrosu araştırılıyorİstanbulspor-Hull City maçı hangi kanalda, saat kaçta? Hazırlık maçı için ekip İstanbul'da - Haberlerİstanbulspor-Hull City maçı hangi kanalda, saat kaçta? Hazırlık maçı için ekip İstanbul'da15 Temmuz darbesi saat kaçta oldu? Darbe gecesi yaşananlar gündeme geliyor - Haberler15 Temmuz darbesi saat kaçta oldu? Darbe gecesi yaşananlar gündeme geliyorAltın fiyatları yükselişte! Çeyrek altın ne kadar, yarım, gram ve tam altın kaç TL oldu? - HaberlerAltın fiyatları yükselişte! Çeyrek altın ne kadar, yarım, gram ve tam altın kaç TL oldu?
Sonraki Haber Yükleniyor...