AGS ve ÖABT puanıyla atamalar ne zaman? Öğretmen atamalarında yeni dönem başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 2025 yılında öğretmen atamaları Akademik Giriş Sınavı (AGS) ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sınavları tamamlandı. 10 bin öğretmen Milli Eğitim Akademisi üzerinden atanacak. 13 Temmuz'daki sınavın ardından Atama takvimi ve branş dağılımı gündeme geliyor. Öğretmen atamalarındaki yeni dönem detayları netleşti.

Öğretmen atamaları, 2025 yılında Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yeni uygulamaya koyduğu AGS ve ÖABT ile yeni dönem başladı. AGS ve ÖABT puanıyla atamalar ne zaman araştırılıyor.

AGS VE ÖABT PUANIYLA ATAMALAR NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı, 2025 yılında toplamda 25 bin öğretmen ataması yapacak.

15 bini 2024 KPSS puanıyla 7 Mayıs 2025'te tamamlanarak atandı. Kalan 10 bin atama ise Milli Eğitim Akademisi üzerinden AGS ve ÖABT puanlarıyla yapılacak.

AGS ve ÖABT puanlarıyla yapılacak atamaların takvimi ise henüz netleşmedi. AGS sonuçlarının açıklanmasıyla belli olacak.

AGS SONUNÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2025?

ÖSYM'nin 13 Temmuz 2025'te gerçekleşen AGS ve ÖABT sınavlarının sonuçları 13 Ağustos 2025'te açıklanacak.

Öğretmen adayları için aldıkları puanlar Milli Eğitim Akademisi'ne giriş için kullanılacak.

Sonuçların ardından atama takvimi ve branş dağılımları duyurulacak.

ÖĞRETMEN ATAMALARI NASIL OLACAK?

2025 yılında öğretmen atamaları, MEB'in yeni sistemiyle değişiyor. KPSS şartı kaldırılarak yerine AGS ve ÖABT getirildi. MEB-AGS puanıyla atamaları yapacak.

Atama süreci Milli Eğitim Akademisi'nde verilecek eğitimin ardından yazılı ve uygulamalı sınavlarla tamamlanacak.