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AGS ve ÖABT soru-cevap kitapçığı ne zaman yayınlanacak, AGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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AGS ve ÖABT soru-cevap kitapçığı ne zaman yayınlanacak, AGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖABT, ÖSYM, Öğretmen Ataması, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu yıl ilk kez gerçekleştirilen Akademiye Giriş Sınavı (AGS) ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 13 Temmuz 2025 Pazar günü iki ayrı oturum halinde düzenlendi. Sabah saatlerinde başlayan AGS oturumu 12.05’te sona ererken, öğleden sonra yapılan ÖABT sınavı ise saat 16.15’te tamamlandı. Sınav sürecini tamamlayan adaylar AGS ve ÖABT soru-cevap kitapçığı ne zaman yayımlanacak, AGS sonuçları ne zaman açıklanacak merak ediyor.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmen alımlarında bu yıl ilk kez uyguladığı Akademiye Giriş Sınavı (AGS) ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 13 Temmuz 2025 Pazar günü iki oturumda gerçekleştirildi. Peki, AGS ve ÖABT soru-cevap kitapçığı ne zaman yayımlanacak, AGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

AGS ve ÖABT soru-cevap kitapçığı ne zaman yayınlanacak, AGS sonuçları ne zaman açıklanacak? - 1. Resim

Sınavların tamamlanmasının ardından adaylar, soru-cevap kitapçıklarının ne zaman yayımlanacağını ve sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi merak etmeye başladı. Ayrıca AGS ve ÖABT puanlarıyla yapılacak 10 bin öğretmen atamasına dair süreç de yakından takip ediliyor.

AGS ve ÖABT soru-cevap kitapçığı ne zaman yayınlanacak, AGS sonuçları ne zaman açıklanacak? - 2. Resim

AGS - ÖABT SORU CEVAP KİTAPÇIĞI YAYINLANDI MI?

AGS - ÖABT sınavlarına katılan öğretmen adayları, oturumların ardından gözlerini ÖSYM tarafından açıklanacak olan soru kitapçığı ve cevap anahtarına çevirdi. AGS oturumu saat 10.15'te başlarken, ÖABT ise öğleden sonra 14.45’te başladı ve sınav süreci 16.15 itibarıyla sona erdi.

Sınavların tamamlanmasının ardından ÖSYM’nin 17.00 itibarıyla AGS - AÖBT soru kitapçığı ve cevap anahtarlarını erişime açması bekleniyor. Adaylar ilgili belgelere yalnızca ÖSYM’nin resmi internet adresi olan osym.gov.tr üzerinden ulaşabilecek.

AGS ve ÖABT soru-cevap kitapçığı ne zaman yayınlanacak, AGS sonuçları ne zaman açıklanacak? - 3. Resim

AGS - ÖABT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM’nin yayımladığı takvime göre Akademiye Giriş Sınavı (AGS) ile Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sonuçları 13 Ağustos 2025 tarihinde ilan edilecek. Adaylar sonuç bilgilerine T.C. Kimlik numaraları ve ÖSYM şifreleri ile birlikte sonuc.osym.gov.tr üzerinden ulaşabilecek.

AGS ve ÖABT soru-cevap kitapçığı ne zaman yayınlanacak, AGS sonuçları ne zaman açıklanacak? - 4. Resim

AGS - ÖABT ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN?

2025 yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek toplam 25 bin öğretmen atamasının 15 binlik kısmı yılın ilk yarısında tamamlandı. Geriye kalan 10 bin kontenjan ise AGS - ÖABT sınav sonuçlarına göre değerlendirilecek.

Yürütülecek öğretmen ataması süreci, 13 Ağustos’ta açıklanacak sınav sonuçlarının ardından başlatılacak. Milli Eğitim Akademisi kapsamında yapılacak atamalara ilişkin başvuru tarihleri, tercih süreci ve kontenjan detayları sonuç duyurusuyla birlikte kamuoyuna duyurulacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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