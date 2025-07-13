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AGS ve ÖABT soru kitapçıkları ve cevap anahtarları erişime açıldı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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AGS ve ÖABT soru kitapçıkları ve cevap anahtarları erişime açıldı
ÖSYM, ÖABT, Öğretmenlik, Adaylar, Haber
Eğitim Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ÖSYM, ilk kez uygulanan AGS ile ÖABT oturumlarına ait temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının yüzde 10’unu yayımladı. Adaylar, kitapçıkların tamamını 10 gün süreyle görüntüleyebilecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), ilk kez uygulanan Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) ve 2025 yılı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumlarına ait temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının erişime açıldığını duyurdu.

Kurumun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, bugün gerçekleştirilen AGS ve ÖABT sınavlarının temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarının yüzde 10’u yayımlandı.

AGS ve ÖABT soru kitapçıkları ve cevap anahtarları erişime açıldı - 1. Resim

10 GÜN BOYUNCA ERİŞİM SAĞLANACAK

Sınava başvuran adaylar, sınavda yöneltilen bütün sorulara, temel soru kitapçığı dizilimiyle birlikte 10 gün boyunca erişim sağlayabilecek. Adaylar, bu işlemi ais.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle gerçekleştirebilecek.

Temel soru kitapçığını görüntüleme süreci 23 Temmuz 2025’te sona erecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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