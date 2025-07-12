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13 Temmuz'da ne sınavı var? Sınav takvimi araştılıyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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13 Temmuz&#039;da ne sınavı var? Sınav takvimi araştılıyor
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

13 Temmuz 2025 Pazar günü için "13 Temmuz'da hangi sınavlar var?" sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. ÖSYM'nin takvimine bakıldığında, bu tarihte iki tane önemli sınav olacaktır. İşte sınava ilişkin tüm ayrıntılar...

"13 Temmuz'da ne sınavı var?" sorusu binlerce öğrenci ve adayın gündeminde yer alan konulardan biridir.

 ÖSYM, MEB ve Açıköğretim Fakülteleri tarafından pazar günü için iki tane sınavın gerçekeleşeceğini belirti. Hem üniversite öğrencileri hem de merkezi sınavlara girecek adaylar, bugünlü sınav takvimini araştırıyor.

13 Temmuz'da ne sınavı var? Sınav takvimi araştılıyor - 1. Resim

13 TEMMUZ'DA NE SINAVI VAR?

13 Temmuz Pazar günü Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS)  ile 2025 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (2025-ÖABT) oturumları uygulanacaktır.

13 Temmuz'da ne sınavı var? Sınav takvimi araştılıyor - 2. Resim

AGS oturumları sabah saat 10.15'te başlayacak ve adaylara 80 soru için 110 dakika süre verilecektir. Öğleden sonraki oturumda ise ÖABT sınavı uygulanacaktır.

13 Temmuz'da ne sınavı var? Sınav takvimi araştılıyor - 3. Resim

ÖABT sınavına girecek adayların en geç sınavdan 15 dakika önce salonlarında olmaları gerekiyor. ÖSYM, her iki sınavın sonuçlarını kısa süre içinde açıklayacaktır. Adaylar sınav giriş belgelerini ÖSYM AİS üzerinden erişebilmesi mümkündür. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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