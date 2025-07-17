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115. dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı? ÖGG sınav sonuçları bekleniyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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115. dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı? ÖGG sınav sonuçları bekleniyor
ÖGG, Emniyet Genel Müdürlüğü, EGM, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

115. dönem Özel Güvenlik sınavının ardından gözler sonuç ekranına çevrildi. Silahlı ve silahsız ÖGG adayları sonuçların yayımlanacağı tarihi merak ederken, sınav sonrası süreç ve itiraz aşamaları da netleşti. Peki 115.dönem ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı?

115.dönem Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınavı 29 Haziran’da tamamlandı. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından düzenlenen sınava katılan silahlı ve silahsız adaylar, sınav sonrası soru ve cevapların paylaşılmasıyla sonuçlara odaklandı. 

115. dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı? ÖGG sınav sonuçları bekleniyor - 1. Resim

115. DÖNEM ÖGG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Özel Güvenlik 115. dönem Temel Eğitim ve 91. dönem Yenileme Eğitimi Sınav sonuçlarının 18 Temmuz Cuma günü Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından duyurulması bekleniyor. Adaylar, sonuçlarını EGM’nin resmi internet adresi üzerinden T.C. kimlik numarasıyla sorgulayabilecek.

115. dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı? ÖGG sınav sonuçları bekleniyor - 2. Resim

115.DÖNEM ÖGG SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Özel Güvenlik 115. dönem Temel Eğitim ve 91. dönem Yenileme Eğitimi Sınav sonuçları EGM internet sitesi üzerinden erişime açılacak. Sonuçların açıklanmasıyla adaylar T.C kimlik numaralarıyla sonuç ekranına ulaşabilecek.

115. dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı? ÖGG sınav sonuçları bekleniyor - 3. Resim

ÖGG İTİRAZ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Sınav sonucuna itiraz etmek isteyen adayların Halkbank şubelerine sınav adı ve kimlik bilgileriyle birlikte 350 TL itiraz ücreti yatırması gerekiyor. Banka dekontu ile birlikte adaylar, İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlükleri’ne başvuru yapacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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