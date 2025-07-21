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Labubu neden tehlikeli ve yasaklandı?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Labubu neden tehlikeli ve yasaklandı?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Son yılların en dikkat çekici koleksiyon oyuncaklarından biri haline gelen Labubu bebekleri, dünya genelinde çocuklardan yetişkin koleksiyonerlere kadar geniş bir kitleye hitap ediyor. Bazı vatandaşlar ise Labubu neden tehlikeli, neden yasaklandı, Labubu neden pahalı ve popüler merak ediyor.

Çin merkezli Pop Mart şirketinin ürünü olan bu sıra dışı pelüş oyuncaklar, özellikle sosyal medya etkisi ve sınırlı üretim politikalarıyla koleksiyon tutkunlarının gözdesi haline geldi. Peki Labubu nedir, neden bu kadar popüler? Labubu neden tehlikeli ve neden yasaklandı? İşte cevapları...

LABUBU NEDEN TEHLİKELİ?

Labubu bebekleri, görünüşte sevimli tasarımlarıyla dikkat çekerken psikolojik açıdan bazı riskler barındırıyor. Çocuklar ve gençler üzerinde meydana getirdiği dopamin odaklı bağımlılık tehlikeli bulunuyor.

Uzmanlar Labubu bebeklerinin sadece eğlence aracı olmadığını, aynı zamanda çocukların sosyal kimliklerini ve aidiyet duygularını şekillendirdiğini belirtiyor.

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Labubu’ya sahip olmanın çocuklar için bir statü sembolü haline gelmesi, tüketim alışkanlıklarının artmasına ve kontrolsüz harcamalara yol açabiliyor.

Ayrıca bazı versiyonlarının sahte ve güvenlik standartlarına uygun olmaması, fiziksel sağlık açısından da risk oluşturabiliyor.

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LABUBU NEDEN YASAKLANDI?

Labubu bebeklerinin bazı ülkelerde mağaza içi satışlarının geçici olarak durdurulmasının arkasında güvenlik endişeleri ve tüketici koruma amaçları bulunuyor.

İngiltere’de satışların askıya alınması, sahte ürünlerin piyasaya sürülmesi ve oyuncakların güvenlik standartlarını karşılamaması gibi nedenlerle gerçekleşti.

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LABUBU OLAYI NEDİR?

Labubu olayı oyuncakların sosyal medya ve gençler arasında meydana getirdiği büyük ilgi ve tüketim çılgınlığıyla şekillendi.

Çin merkezli Pop Mart firmasının sınırlı üretim politikası, sosyal medya trendleri ve “kör kutu” satış sistemi, Labubu’ya olan talebin kontrolsüz biçimde artmasına neden oldu. Bu durum, bazı bölgelerde arz-talep dengesizliği oluşturarak geçici kıtlıklara yol açtı. 

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LABUBU NEDEN PAHALI?

Labubu bebeklerinin yüksek fiyatlarının temelinde sınırlı üretim, nadir bulunan figürlerin koleksiyon değerinin artması ve ikinci el piyasasındaki talep bulunuyor. “Kör kutu” sistemi nedeniyle hangi figürün çıkacağının önceden bilinmemesi, koleksiyonerlerin eksik parçaları tamamlamak için daha fazla satın alma yapmalarını zorunlu kılıyor.

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LABUBU NEDEN POPÜLER?

Labubu’nun popülerliği orijinal tasarımı, sosyal medya etkisi ve koleksiyon kültürünün birleşimiyle arttı. Tasarımcı Kasing Lung’un oluşturduğu karakter, “korkunç ama sevimli” ifadesiyle farklı ve çekici bir estetik sundu.

Pandemi sonrası sosyal medyada hızla yayılan “kutu açma” videoları, Labubu’nun gençler ve yetişkinler arasında hızla yayılmasını sağladı. Ünlülerin sosyal medya paylaşımları da ilgiye büyük katkıda bulundu. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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