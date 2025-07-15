Labubu nedir, yasaklandı mı, neden bu kadar popüler ve pahalı? Çin'in Labubu bebeği için kuyruk oluştu!

Hem Çin’de hem de dünya genelinde büyük bir hayran kitlesine ulaşan Labubu oyuncakları, sosyal medyada ve mağaza önlerinde adeta bir fenomene dönüştü. Çinli oyuncak firması Pop Mart tarafından üretilen minik canavar oyuncak Labubu bebeği hem üretim politikası hem de koleksiyon değeriyle büyük ilgi görüyor. Labubu nedir, yasaklandı mı, neden bu kadar popüler ve pahalı merak ediliyor.

Bugün 30'dan fazla ülkede fiziksel ve online mağazalarda satılan Labubu bebekleri sadece çocukların değil, yetişkin koleksiyonerlerin de gözdesi oldu. Koleksiyon yapma heyecanı, sosyal medya trendleri ve sınırlı üretim gibi faktörler Labubu'yu cazip kılan bazı unsurlar. Peki, Labubu nedir, yasaklandı mı, neden bu kadar popüler ve pahalı?

LABUBU NEDİR?

Labubu Çin merkezli Pop Mart şirketi tarafından üretilen tasarım bir oyuncak.

İlk olarak Hong Konglu sanatçı Kasing Lung’un “The Monsters” serisinde tanıtılan Labubu kendine has estetiğiyle dikkat çekmişti. Büyük gözleri, sivri kulakları, pelüş gövdesi ve tuhaf gülüşü ile Labubu ''korkun. ama sevimli'' olarak tanımlanmaya başladı.

Üzerinde herhangi bir yazı bulunmayan, ismi bile gerçek bir anlam taşımayan Labubu bebeği aniden hem oyuncak hem de kültürel bir fenomen haline geldi.

Labubu’nun her biri farklı temalara sahip çok sayıda serisi bulunuyor. Labubu bebekleri genellikle “kör kutu” (blind box) sistemiyle satılıyor. Yani kutuyu açana kadar içindeki figür bilinmiyor.

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LABUBU YASAKLANDI MI?

Labubu’nun üretiminde yaşanan aksaklıklar ve arz-talep dengesizliği nedeniyle sosyal medyada “yasaklandı mı?” sorusu sık sık gündeme geliyor. Resmi olarak Labubu’ya dair herhangi bir yasaklama kararı getirilmedi.

Pop Mart yetkilileri, ürünlere yönelik yüksek talebin mevcut üretim kapasitelerini aştığını ve bazı bölgelerde geçici kıtlıklar meydana geldiğini açıkladı.

LABUBU NEDEN POPÜLER?

Pandemi sonrası Çin’de başlayan Labubu bebeklerine olan ilgi kısa sürede sosyal medyaya ve ardından tüm dünyaya yayıldı. Blackpink üyesi Lisa, Rihanna, Kim Kardashian ve David Beckham gibi ünlülerin Labubu figürleriyle çektirdikleri fotoğraflar ilgiyi katladı.

Labubu’nun hem sevimli hem de tuhaf bulunan görünümü, onu diğer oyuncaklardan ayırdı. Sosyal medyada “kutu açma” videoları, koleksiyon tutkusunun yayılmasını hızlandırdı.

Kör kutu sistemi sayesinde her figür sürpriz içerdiğinden, oyuncak sadece bir alışveriş nesnesi değil, aynı zamanda heyecan verici bir deneyim sunuyordu bu yüzden de popüler hale geldi.

LABUBU NEDEN PAHALI?

Labubu bebeklerinin kör kutu sistemiyle satılması, koleksiyonerlerin eksik figürleri tamamlamak için daha fazla alım yapmasına neden oluyor. Bilhassa nadir bulunan “chase” figürler, ikinci el piyasasında kat kat daha pahalıya alıcı buluyor.

Pop Mart’ın üretimi sınırlı tutması, yüksek kalite standartları ve arz miktarını genişletmemesi de fiyatları etkiliyor. Bu durum, koleksiyoncuların ürünlere ulaşmakta zorlanmasına ve talebin daha da artmasına yol açıyor.