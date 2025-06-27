Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Labubu bebekler küçük büyük demeden kapış kapış gidiyor! 6 milyon TL'lik model için kuyruğa girdiler

Labubu bebekler küçük büyük demeden kapış kapış gidiyor! 6 milyon TL'lik model için kuyruğa girdiler

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Labubu bebekler küçük büyük demeden kapış kapış gidiyor! 6 milyon TL&#039;lik model için kuyruğa girdiler
Trend, Oyuncak, Hong Kong, Koleksiyon, Haber
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Minik canavar karakterlerinden oluşan Labubu bebekleri, Hong Konglu bir sanatçı tarafından tasarlanarak tüm dünyayı etkisi altına aldı. Labubular küresel kitleleri büyülemeye devam ederken, alıcıların kutuyu açana kadar hangi bebeği aldıklarını bilmemesi de olayın heyecanını körüklüyor. 

Dünyadaki yeni trend alarmı olan Labubu bebekler, Hong Konglu Kasing Lung isimli sanatçı tarafından tasarlanarak piyasaya sürüldü. Minik pelüş, sivri kulaklı, çarpık dişli korkunç canavarlardan oluşan bebekler kısa süre içinde gencinden yaşlısına dünyanın konuştuğu bir ürün haline geldi. 

Tüm dünyayı etkisi altına aldı! Kör kutularda rekor satış: Kapış kapış gidiyor - 1. Resim

LABUBU BEBEKLER 'KÖR KUTULARIN' İÇİNDE SATILIYOR

Oyuncaklar, 'kör' kutuların içinde satıldığından dolayı alıcılar, kutuların içinden hangi bebeğin çıkacağını bilmiyor. Bu da alıcıların heyecanlanmasına sebep olarak alımların tekrarlanmasını sağlıyor.

Anahtarlık boyutunda bir Labubu paketi Çin’de 14 dolardan (yaklaşık 558 TL) satılırken, ABD’de bu fiyat iki katına kadar çıkabiliyor. 

Tüm dünyayı etkisi altına aldı! Kör kutularda rekor satış: Kapış kapış gidiyor - 2. Resim

MAĞAZA ÖNLERİNDE UZUN KUYRUKLAR OLUŞUYOR

Labubu bebeklerinin resmi perakendecisi ve üreticisi olan Pop Mart’ın kârı geçen yıl neredeyse 3 katına çıkarken Labubu tutkusu günden güne tüm dünyada yayılıyor. Pekin’de insan boyutundaki bir Labubu’nun 150 bin dolara (yaklaşık 6 milyon TL) açık artırmada satıldığı, yeni seriler için mağaza önlerinde uzun kuyrukların oluştuğu belirtiliyor.

Tüm dünyayı etkisi altına aldı! Kör kutularda rekor satış: Kapış kapış gidiyor - 3. Resim

DÜNYANIN EN HIZLI BÜYÜYEN MARKALARINDAN BİRİ

Pop Mart, dünyanın en hızlı büyüyen markalarından biri olarak ilan edilirken, şirketin piyasa değerinin yaklaşık 43 milyar dolara ulaştığı kaydedildi. 

Labubu bebekler küçük büyük demeden kapış kapış gidiyor! 6 milyon TL'lik model için kuyruğa girdiler - 4. Resim

BEBEKLERİ SATMA VAADİYLE DOLANDIRIYORLAR

Öte yandan bir bilgisayar güvenliği şirketi olan Kaspersky, Labubu bebekleri için sahte teklifler sunarak alıcılardan hassas finansal bilgileri toplayan dolandırıcılık platformu tespit ettiğini bildirdi. 

Tüm dünyayı etkisi altına aldı! Kör kutularda rekor satış: Kapış kapış gidiyor - 4. Resim

NADİR BULUNAN BEBEKLERİ KAPMA HEVESİYLE SATIN ALIYORLAR

Şirketin bildirdiğine göre, siber suçlular, farklı bölgelerdeki alıcıları kandırmak için birden fazla dilde sahte internet siteleri oluşturuyor. Bu sahte mağazalar genellikle güvenilir perakendecilerin markalarını taklit ederek, kurbanları banka kartı bilgilerini veya diğer kişisel bilgilerini girmeye ikna etmek için indirimler veya bebeklerin "özel sürümlerini" sunuyor. Nadir bulunan bebekleri satın alabileceğini zanneden tutkunlar ise dolandırıcıların ağına kolaylıkla düşüyor. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Sahneye para saçılınca Haluk Levent'ten tepki geldi! Müziği durdurup o sözleri söyledi: "Ben bittim"Meteoroloji'den 9 kente sarı kodlu uyarı! Rüzgar ve fırtına göz açtırmayacak
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Dünyanın gözü orada! Ateşkes sonrası trafik yoğunluğu yaşanıyor - DünyaTrump açıklar açıklamaz yola düştülerGüney Kore metrosunda kundaklama! Vagon saniyeler içinde alevlere teslim oldu: O anlar kamerada - DünyaSaniyeler içinde ateşe verdi, o anlar kameradaİsrailli Bakandan dikkat çeken Hamaney itirafı! ''Öldürmek istedik ancak...'' - DünyaAteşkesin ardından dikkat çeken itiraf!Başpiskoposlara baskın! Ermenistan'da Apostolik Kilisesi karıştı - DünyaApostolik Kilisesi'ne polis baskınıDumanlar yükseliyor! İsrail, Güney Lübnan'ı bombaladı - Dünyaİsrail bir ülkeyi daha bombaladı!Gaz pedalı sıkıştı, frenleri tutmadı! Öğrenci servisi nehre yuvarlandı - DünyaGaz pedalı sıkıştı, frenleri tutmadı! Kabusu böyle yaşadılar
Sonraki Haber Yükleniyor...