Sosyal medya onu konuşuyor! NATO zirvesine mimikleriyle damga vurdu

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, NATO toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı. Meloni’nin kameralara yansıyan tepkileri ve yüz ifadeleri sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Hollanda’nın Lahey kentinde gerçekleşen zirve ilginç anlara ev sahipliği yaptı. Nato toplantısının ardından kameraların karşısına geçen Meloni, değişken mimikleriyle sosyal medya gündemine bomba gibi düştü.

ZİRVEYE DAMGA VURDU

Kimi zaman şaşkın, kimi zaman öfkeli ve etrafı sorgulayan bakışlarıyla Meloni zirveye damga vurdu.