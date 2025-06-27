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Sosyal medya onu konuşuyor! NATO zirvesine mimikleriyle damga vurdu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İtalya Başbakanı, NATO Zirvesi, Giorgia Meloni, Sosyal Medya, Tepki, Haber
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, NATO toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı. Meloni’nin kameralara yansıyan tepkileri ve yüz ifadeleri sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Hollanda’nın Lahey kentinde gerçekleşen zirve ilginç anlara ev sahipliği yaptı. Nato toplantısının ardından kameraların karşısına geçen Meloni, değişken mimikleriyle sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. 

Sosyal medya onu konuşuyor! NATO zirvesine mimikleriyle damga vurdu - 1. Resim

ZİRVEYE DAMGA VURDU

Kimi zaman şaşkın, kimi zaman öfkeli ve etrafı sorgulayan bakışlarıyla Meloni zirveye damga vurdu. 

Sosyal medya onu konuşuyor! NATO zirvesine mimikleriyle damga vurdu - 2. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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