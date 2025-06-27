Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Akıllara durgunluk veren olay! Hareket halindeki tır facia yaşattı

Akıllara durgunluk veren olay! Hareket halindeki tır facia yaşattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Kaza, Tır, Vinç, Louisiana, ABD, Haber
Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

ABD’nin Louisiana eyaletinde seyreden bir tır, sepetli vinç üzerinde trafik ışığı bakımı yapan elektrik işçisine çarptı. Şans eseri can kaybı yaşanmayan kaza, anbean araç kamerasına yansıdı.

ABD’nin Louisiana eyaleti akıllara durgunluk veren bir kazaya sahne oldu. Livingston Parish bölgesindeki bir otoyolda seyreden tır, sepetli vinç üzerinde trafik ışığı bakımı yapan bir elektrik işçisine çarptı.

TIR, VİNÇ SEPETİNDE ÇALIŞAN İŞÇİYE ÇARPTI

Araç kamerasına yansıyan görüntülerde virajı alan tırın üzerinde işçi bulunan vinç sepetine çarptığı ve olay yerindeki diğer çalışanın paniğe kapıldığı görüldü.

Akıllara durgunluk veren olay! Hareket halindeki tır facia yaşattı - 1. Resim

Kazaya karışan elektrik işçisinin hafif yaralandığını duyuran polis, olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kasasında yolcularla ters şeritte yolculuk! 'Yok artık' dedirten anlar kameradaArda Turan rotasını yeniden Fenerbahçe'ye çevirdi! Hedefinde yıldız isim var
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sosyal medya onu konuşuyor! NATO zirvesine mimikleriyle damga vurdu - DünyaZirveye böyle damgasını vurduTayvan'da sıcak saatler! Çin'e ait hava araçları ve gemiler ada çevresinde - DünyaTayvan'da sıcak saatler! Havadan ve denizden geldilerTrump küplere bindi, 'kovun' diye talimat verdi! Medya devleri haber yapmıştı... - DünyaKüplere bindi, 'kovun' diye talimat verdi!Kolombiya'daki toprak kaymasında ölü sayısı 16'ya yükseldi! Çok sayıda kayıp var... - DünyaYakınlarını toprak altında aradılar!Trump bizzat duyurdu! İmzalar atıldı, ABD ve Çin anlaşmaya vardı... - DünyaTrump bizzat duyurdu! Sırada Hindistan var...CANLI | İran'a yeni suikast saldırısı! Üst düzey yetkililer hedef alındı - DünyaCANLI | İran'a yeni suikast saldırısı!
Sonraki Haber Yükleniyor...