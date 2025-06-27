Trump küplere bindi, 'kovun' diye talimat verdi! Medya devleri haber yapmıştı...

ABD Başkanı Trump, CNN ve New York Times'ı uyardı , "Sahte haber muhabirleri derhal kovulmalıdır" dedi. Olayın arkasındaki detaylar dikkat çekti...

ABD Başkanı Donald Trump, CNN ve New York Times'ın ABD'nin İran saldırısının nükleer tesislere "tam olarak etki etmediği, sadece çalışmaları birkaç ay geciktirdiği" yönünde yaptıkları haberlere öfkelendi.

"DERHAL KOVUN" DİYE TALİMAT VERDİ

Trump, her iki basın kuruluşuna çağrıda bulunarak, "CNN ve New York Times'ın sahte haber muhabirleri derhal kovulmalıdır. Kötü niyetli tehlikeli insanlar" dedi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

ABD Savunma İstihbarat Ajansı ve ABD Merkez Komutanlığı tarafından hazırlanan ve basına sızdırılan istihbarat raporunda, ABD'nin geçtiğimiz hafta İran'ın 3 nükleer tesisine gerçekleştirdiği saldırılarda, İran'ın nükleer programı için kilit öneme sahip tesislerin tamamen imha edilmediği, nükleer çalışmaların "sadece birkaç ay gerilemesine" neden olduğu belirtilmişti. İran'ın nükleer santrifüjlerinin hala büyük ölçüde "sağlam" olduğu ve hasarın sadece yer üstü yapılarla sınırlı olduğu ifade edilmişti.