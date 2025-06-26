İran'dan Trump'a açık rest! "Böyle bir anlaşma yok"

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Başkan Donald Trump'ın açıklamasının aksine ABD ile görüşmelere başlama kararı almadıklarını duyurdu. Erakçi, "Bu açıklamaları ciddiye almayın. ABD ile müzakereler için henüz bir anlaşma yapılmadı. Hatta bu konuda bir konuşma bile yapılmadı. Onlardan sürekli çelişkili açıklamalar geliyor" ifadelerini kullandı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD yönetiminin açıklamalarının aksine Washington ile nükleer görüşmelere başlama konusunda bir karar alınmadığını söyledi.

Erakçi, devlet televizyonunda katıldığı bir programda İsrail ve ABD'nin ülkesine saldırılarına dair yaptığı açıklamada, "Nükleer silahlı bir süper güç ve nükleer silahlı bir rejim, Avrupalıların yardımıyla, seferber oldu ve İran halkını parçalamak ve Amerikan hegemonyasına karşı 50 yıllık mücadeleyi sona erdirmek için plan yaptı ancak başarılı olamadılar" dedi.

Saldırılardan önce ABD ile yapılan nükleer müzakere sürecine işaret eden Erakçi, "Son müzakerelerde, bizi İran ulusunun haklarından vazgeçmeye ikna etmeye çalıştılar. Kabul etmediğimizde savaş dayattılar ve suçlu Siyonist rejime (İsrail) saldırılar gerçekleştirmesi için izin verdiler" ifadelerini kullandı.

"MÜZAKERELER İÇİN HENÜZ BİR ANLAŞMA YAPILMADI"

Erakçi, şöyle devam etti:

"Amerikalılar müzakereler devam ederken diplomasiye ihanet ettiler ve bu deneyim, onlarla gelecekte yapılacak görüşmeler hakkındaki kararımızı etkileyecektir ancak diplomasi devam ediyor ve bazı ülkelerin Dışişleri Bakanlarıyla temas halindeyim."

ABD Bakanı Donald Trump'ın dün yaptığı "İranlılarla gelecek hafta görüşeceğiz" açıklamasının sorulması üzerine Erakçi, "Bu açıklamaları ciddiye almayın. ABD ile müzakereler için henüz bir anlaşma yapılmadı. Hatta bu konuda bir konuşma bile yapılmadı. Onlardan sürekli çelişkili açıklamalar geliyor" dedi.

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İRAN-İSRAİL ATEŞKESİNİ DEĞERLENDİRDİ

İran Meclisi'nin çıkardığı ve nihai karar mercii Anayasayı Koruyucular Konseyi'nin onayladığı, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile işbirliğini durduran yasanın sorulması üzerine Erakçi, "Yeni yasa bizim için bağlayıcıdır. (UAEA Başkanı Rafael Mariano) Grossi'nin raporu, İsrail'in saldırganlığının habercisi olan bir çözümün yolunu açtı. Rapor doğru ve adil değildi. Bunun yanında nükleer tesislerimize saldırı düzenlendi ve UAEA bunu kınayamadı bile" diye konuştu.

Erakçi, İran ile İsrail'in karşılıklı saldırılarının ardından 12 gün sonra gelen ateşkes süreciyle ilgili de şunları kaydetti: