İranlı Bakan Erakçi'den çarpıcı Orta Doğu yorumu! "ABD'nin katılması çok talihsiz"

İstanbul'da düzenlenen İİT Dışişleri Bakanları Zirvesi'nde İran-İsrail gerilimi ana gündem oldu. İran Dışişleri Bakanı Erakçi, "ABD'nin İsrail saldırılarına katılımının tehlikeli olduğunu" vurguladı.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi’nin 51. Oturumu, 21-22 Haziran 2025 tarihleri arasında İstanbul’da “Dönüşen Dünyada İslam İşbirliği Teşkilatı” teması ile yapıldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın ev sahipliğini üstlendiği toplantıya, 57 üye ülkeden 40’tan fazla dışişleri bakanı ve yaklaşık bin temsilci katılıyor. Zirvenin dikkat çeken konuklarından biri İran-İsrail çatışmaları sürerken İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi.

Toplantının ana gündem maddesi, İsrail’in İran’a yönelik son saldırıları ve bölgede artan gerilimler.

Toplantıda yaptıkları konuşmalarda İsrail'in bölgede büyük bir sorun haline geldiğini dile getiren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının arından, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'de önemli açıklamalarda bulundu.

"ABD'NİN İRAN'A YÖNELİK SALDIRILARA KATILMASI..."

İsrail ile olan çatışmalarına ve ABD'nin bölgedeki müdahalelerine değinene Erakçi, 2015'teki müzakerelerden örnek verdi.

Erakçi, söz konusu gerilimle ilgili şu açıklamalarda bulundu: