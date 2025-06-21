Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan "İslam İşbirliği Teşkilatı'nın İstanbul'daki toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde "İslam İşbirliği Teşkilatı 51. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı"na katılıyor.

Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

"Teşkilatımızın alacağı kararların hayırlı olmasını temenni ediyorum. Konuşmamın başında İsrail ordusu tarafından Gazze'de şehit edilen 55 bini aşkın kardeşimizi bir kez daha rahmetle yad ediyorum.

Türkiye olarak Filistinli kardeşlerimizin acısını acımız biliyoruz. Onlar da bilsinler ki zulmün bugün karanlığı ne kadar koyu olsa da inşallah adalet tecelli edecek, zafer mutlaka inananların olacaktır.

"2 YILDIR İSRAİL'İN KATLİAM POLİTİKASIYLA DAHA FAZLA YÜZLEŞTİK"

Son 2 yıldır İsrail'in katliam politikalarıyla giderek daha fazla yüzleşiyoruz. Batılı güçlerin desteğini arkasına alan İsrail, bölgemizi istikrarsızlığa sürüklemeye devam ediyor. Her gün masum sivilleri şehit ettiler. İsrail, Gazze ile birlikte birçok yeri de hedef aldı. Oralarda da kargaşa çıkarmaya çalıştılar.

"İSRAİL HAYDUTLUK YAPIYOR"

İsrail'in devlet terörüyle şimdi de komşumuz İran muhatap oluyor. Saldırılarıyla Netanyahu hükümeti bölgesel barışın önündeki en önemli engel olduğunu ispat etmiştir. İsrail'in terör saldırılarında, suikastlarında hayatını kaybeden İranlı kardeşlerim için taziyelerimi sunuyorum. İsrail'in yaptıklarının tarifi haydutluktur. İran'ın nefsi müdafaa çerçevesinde karşılık vermesi meşrudur.

Saldırıların İran'ın nükleer programıyla müzakerelerin yoğunlaştığı dönemde vuku bulması elbette manidardır. Nükleer çalışmalarında hiçbir denetime tabi olmayan İsrail'in, başkalarına laf söylemesi büyük bir riyakarlıktır. Yaşananlar aynı zamanda Netanyahu ve cinayet şebekesinin, herhangi bir meselenin diplomatik yollarla çözülmesini istemediklerini de ortaya koyuyor.

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