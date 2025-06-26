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Erdoğan-Al Sani görüşmesi! NATO vurgusu dikkat çekti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Erdoğan-Al Sani görüşmesi! NATO vurgusu dikkat çekti
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile telefonda görüştü. Katar’ın egemenliğini ihlal eden her türlü saldırıyı kınadığını belirten Erdoğan, NATO Zirvesi'nde İran ile İsrail arasındaki askeri tırmanma ile ilgili muhataplarıyla görüşmeler gerçekleştirdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye ile Katar ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Erdoğan-Al Sani görüşmesi! NATO vurgusu dikkat çekti - 1. Resim

GÖRÜŞMEDE NATO DETAYI

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Türkiye’nin Katar’ın egemenliğini ihlal eden her türlü saldırıyı kınadığını ve ülkemizin her zaman Katarlı kardeşlerinin yanında olacağını ifade etti.

NATO Zirvesi'nde İran ile İsrail arasındaki askeri tırmanma ile ilgili muhataplarıyla görüşmeler gerçekleştirdiğini belirten Erdoğan, tarafların fiili ateşkese uyması ve sağlanan sükunetin kalıcı kılınmasını temenni ettiğini dile getirdi.

Erdoğan-Al Sani görüşmesi! NATO vurgusu dikkat çekti - 2. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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