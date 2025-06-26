1930 konut ve iş yeri teslim edildi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güngören'de toplu açılış törenine katıldı. 1930 konut ve iş yerinin hak sahiplerine teslim edildiğini belirten Erdoğan, "Kentsel dönüşüm milli güvenlik meselesidir. İstanbul'u depreme dirençli hale getirmeliyiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Güngören’de "Bin 930 Konut ve İşyeri Anahtar Teslimi, Temel Atma ve Toplu Açılış Töreni"nde açıklamalarda bulundu.

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Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

"Aşkınız, dayanışmanız, samimiyetiniz için teşekkür ediyorum. Siz bu kardeşinizi her zaman bağrınıza bastınız. Biz de sizin teveccühünüze layık olmaya çalıştık.

Yeni müjdelerle sizin huzurundayız. 35 bin 655 bin metrekare alanı kapsayan millet bahçemiz ağaçları, yeşil alanları, millet kıraathanesiyle maşallah göz dolduruyor. Tozkoparan Mahallesinde 768 konutu 30'u işyeri olmak üzere 798 konutu hak sahiplerine teslim ediyoruz. İnşallah 2027'nin yaz ayların toplan 1930 bağımsız bölümün teslimini yapacağız.

"SÖZ UÇAR ESER KALIR"

Binalarımızı teslim ederken yeni yatırımları da paylaşıyoruz. Bir olacağız, hep birlikte güçlü olacağız... Söz uçar, eser kalır. Dirençli İstanbul hedefimize bir adım daha yaklaşacağız. Emeği geçen herkesi gönülden tebrik ediyorum. 7 milyar 324 milyar liralık değere sahip bu eserlerin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.

"ŞEHİR İMAR EDEMEZSEN, NESİLLERİ İHYA EDEMEZSİN"

Şu hususu özellikle söyleyeceğim. Şehirler tıpkı insanlar gibidir, nefes alan varlıklardır... Şehirler ruh taşıyan mekanlardır. İnsan odaklı, çevreye duyarlı, planlı, modern ve güvenli alanlar şehircilik anlayışımızı ortaya koyuyor.

Şehirleri imar etmezseniz nesilleri ihya edemezseniz. Şehirleri bayındır edemezseniz millete istikamet çizemezsiniz. İstanbul gibi adı her anıldığında gözlerin ışıldadığı bu şehri korumak, kollamak, geleceğe güvenle taşımak hepimizin en büyük vazifesidir.

"KENTSEL DÖNÜŞÜM MİLLİ GÜVENLİK MESELESİDİR"

Bu vazifeyi hakkıyla yerine getirmek için İstanbul'u afetlere; özellikle de depremlere karşı dirençli hale getirmek zorundayız. 17 Ağustos Marmara depreminin acılarını yüreğimizin derinliklerinde hala hissediyoruz. 6 Şubat'ta yaşadığımız asrın felaketi bize şunu göstermiştir; deprem hazırlıklarımızı tamamlama fırsatı korumadan her an kapımızı çalabilir.

Kentsel dönüşüm bizim için bir tercih değil adeta bir milli güvenlik meselesidir.

Gaziosmanpaşa'da mahallelerimiz yeniden inşa ettik, Esenlerde 60 bin konutluk dev bir dönüşüm hamlesiyle yeni bir şehir kuruyoruz. Fatih'te, Bağcılar'da, Pendik ve 39 ilçede gerçekleştirdiğimiz projeler tarih yazdık. İstanbul'da 9 bin 923 konutun dönüşünü tamamladık.

"DAHA AĞIR BEDELLER ÖDEMEDEN HER TÜRLÜ ÇABAYI GÖSTERECEĞİZ"

İstanbul'da 34 millet bahçemizi hizmete açtık. Yarısı Bizden Kampanyası'ndaki tutarlarımız güncelledik. Vatandaşlarımıza verdiğimiz destek tutarımızı 700 bin liradan 875 bin liraya çıkardık. Toplam desteklerimizi 1 milyon 875 liraya çıkardık. Bir işyerinin dönüşümü için destek miktarını 1 milyon seviyesine çıkardık.

Ülke genelinde 2 milyonun üzerinde bağımsız bölümü dönüştürüyoruz. Bu süreci başarıyla tamamlayacağız. Daha büyük acılar yaşamadan, daha ağır bedeller ödemeden elimizden gelen her türlü çabayı göstermekte kararlıyız. Parklarıyla yeşil alanlarıyla camileri okullarıyla burayı yeni bir çehreye kavuşturduk. Komşuluk kültürünü yaşatan bir mahalleyi vatandaşlarımıza buluşturduk.

MUHALEFETE 'KENTSEL DÖNÜŞÜM' TEPKİSİ

Biz çalışırken birileri yine karışımıza çıktı. Bizi engellemek için protesto ettiler, mahkemelere koştular. Bunu kim yaptı, CHP. İstanbul'da neredeyse rüşvete, haraca bağlamadık esnaf bırakmadılar. Buralara ahlaksızca saldırdılar. Bunlar engelleme ve çarpıtma konusunda çok idmanlılar. Depremin yıktığı şehirlerimizde kentsel dönüşüm projelerimize karşı çıktılar. Bir gecede 53 bin canımızı toprağa verdik. 100 milyar dolardan fazla kaybımız oldu.