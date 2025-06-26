Erdoğan'dan CHP içindeki kavgaya ilk yorum: Ürkmemek elde değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP içindeki kayyım tartışmaları ve Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları hakkında konuşup muhalefeti eleştirdi. Erdoğan, "Kavga etmekten hizmet etmeye fırsat bulamıyorlar. 13 yıl boyunca önünde düğme ilikledikleri bir şahsa yaptıkları karşısında ürkmemek, hicap duymamak mümkün değil. Bizans'ta oyun, CHP'de kavga bitmez" ifadelerini kullandı.

CHP'deki şaibeli kurultay davasında muhtemel 'mutlak butlan' kararı partiyi birbirine düşürdü. Kemal Kılıçdaroğlu, mutlak butlan çıkarsa partiyi yönetemez diyenlere "13 yıl kim yönetti?" sözleriyle geri dönüş sinyali verdi. Kılıçdaroğlu'nun sözlerine, CHP lideri Özgür Özel ise "Biz kayyıma da partiyi bırakmayız, butlana da bırakmayız. CHP’yi, kurultayda seçilmemiş kimse yönetemez" ifadeleriyle rest çekti.

Konu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da gündemine girdi.

NATO Zirvesi dönüşü uçakta basın mensuplarının sorularını cevaplandıran Erdoğan, muhalefetin kendi iç sorunlarıyla uğraşıp hizmet vermediğini söyledi.

"BİR AVUÇ 'İKBAL AVCISININ' İHTİRASLARINA ESİRLER"

Erdoğan'ın ifadeleri şöyle:

"CHP maalesef bugün mefluç olmuş halde. Şimdi bakıyorsunuz işte birileri “4 yıldan sonra ben tekrar geri dönüyorum” diyor. Bir diğerleri “Acaba kimler gelir?” diyor.

Türkiye'nin temel meseleleriyle ilgili söyleyecek sözü kalmamış, koskoca partiyi bir avuç “ikbal avcısının” ihtiraslarına esir etmiş durumdalar.

Çevremizde onca hadise yaşanırken CHP'den “biz de böyle düşünüyoruz” tarzı bir yaklaşım gördünüz mü? Bir öneri getiremiyorlar, çünkü herhangi bir fikirleri yok. Siyaseti sadece kendi sığ havuzlarından ibaret sanıyorlar. Okyanustan habersiz lafla peynir gemisi yüzdürmeye çalışıyorlar.

"CHP'DE OYUN BİTMEZ"

Kavga etmekten hizmet etmeye fırsat bulamıyorlar. Yönettikleri belediyeler, hepsi iflas bayrağını çekmiş durumda. Durumlar hiç iyi değil. Yolsuzluk, usulsüzlük, haraç ve rüşvet almış başını gidiyor.

İşte son zamanlarda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ortaya koyduğu deliller, belgeler hepsi ortada. Sadece İstanbul değil, başka iller de ne yazık ki durum felaket. 13 yıl boyunca önünde düğme ilikledikleri bir şahsa yaptıkları karşısında ürkmemek, hicap duymamak mümkün değil. Değerli arkadaşlar, ne demişler? Bizans'ta oyun, CHP'de kavga bitmez"