Cumhurbaşkanı Erdoğan "Sızma girişimleri sürüyor" deyip FETÖ'ye dikkat çekti: Düşman uyumuyor, biz de uyumayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son dönemdeki TSK'daki FETÖ operasyonlarıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Erdoğan, örgütün sızma girişimlerinin devam ettiğini söyleyip "Hangi kılığa girerlerse girsinler, hangi taşın altına saklanırlarsa saklansınlar, bu mücadele hedefine ulaşacaktır. Tehdit sadece o geceyle sınırlı değildi. Düşman uyumuyor. Dolayısıyla biz de uyumayacağız" dedi.

Türkiye Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü Yücel Koç- 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 9 yıl geçti ancak FETÖ'nün TSK'da varlığını sürdürme çabası sona ermedi. Geçtiğimiz günlerde 174'ü muvazzaf 176 asker hakkında FETÖ bağlantıları nedeniyle gözaltı kararı verilmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da NATO zirvesi dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını cevaplandırırken bu konuya da değindi. İlgili Haber Erdoğan'dan CHP içindeki kavgaya ilk yorum: Ürkmemek elde değil

FETÖ tehdidinin sürdüğünü söyleyen Erdoğan, örgütün sızma girişimlerinde bulunmaya devam ettiğini ifade etti.

"KALINTILARI TEMİZLİYORUZ"

Erdoğan'ın açıklaması şu şekilde:

Son operasyonlarda da örgütün hala çeşitli yapılara sızma girişimlerinin sürdüğünü görüyoruz. Bu konuda hiç rehavete kapılmadık, kapılmayacağız.

FETÖ'nün ülkemiz için nasıl büyük bir tehdit olduğu, bugün daha net bir şekilde ortaya çıkıyor. Bu örgüte acınırsa, acınacak hale düşeceğimizi her zaman ifade ettim. Bizim bu FETÖ tehdidine dikkat çekmek için yaptığımız açıklamaları çarpıtanlar oldu.

NATO Zirvesi'ni Türkiye Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü Yücel Koç da takip etti.

Ama sonuçta haklı çıkan, hep biz olduk. Türkiye bu beladan önünde sonunda tamamen kurtulacaktır. Bu örgütü kurumlarımızdan büyük oranda tasfiye ettik, kalıntıları da temizliyoruz.

"15 TEMMUZ RUHUNU UNUTTUTMAMALIYIZ"

Kolluk ve istihbarat birimlerimiz son derece titiz bir çalışma yürütüyor. Hangi kılığa girerlerse girsinler, hangi taşın altına saklanırlarsa saklansınlar, bu mücadele hedefine ulaşacaktır.

15 Temmuz ruhunu neden unutmamak ve unutturmamak gerektiğinin, son operasyonlardan sonra herkes tarafından anlaşıldığını sanıyorum. Çünkü tehdit sadece o geceyle sınırlı değildi. Bunu ilk günden anladık ve anlatmaya çalıştık, çalışıyoruz. Düşman uyumuyor. Dolayısıyla biz de uyumayacağız.