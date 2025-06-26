Tek seferde yapılan en büyük indirim! Akaryakıtta tabela değişti

İsrail-İran savaşının ateşkesle sona ermesi petrol fiyatlarını düşürdü. Art arda gelen zamların ardından bu kez benzin ve motorine indirim geldi. İşte detaylar.

İsrail-İran savaşıyla petrol fiyatlarında sert bir yükseliş olmuş, brent petrolün varil fiyatı 64 dolardan 77 dolara kadar çıkmıştı.

Bu gelişmenin ardından Türkiye'de akaryakıta üst üste zam gelmişti. Savaşın ateşkesle sona ermesiyle ise petrol fiyatları düşüşe geçti.

MOTORİNE GELEN EN BÜYÜK İNDİRİM OLDU

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre benzine 2 lira 68 kuruş, motorine ise 4 lira 6 kuruş indirim geldi. Motorindeki indirim ülke tarihinde tek seferde yapılan litre bazında en büyük indirim miktarı olarak da tarihe geçti.

İŞTE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Buna göre İstanbul Avrupa Yakası'nda benzinin litresi 48,88, motorinin litresi 49,06, LPG ise 25.09 oldu

Anadolu Yakası'nda benzinin litresi 48,73, motorinin litresi 48,94, LPG ise 24,49 oldu.

Ankara'da benzinin litresi 49,55, motorinin 49,89, LPG ise 24,99 oldu.

İzmir'de ise benzinin litresi 49,88, motorinin litresi 50,24, LPG ise 29,94 oldu

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.