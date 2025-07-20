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UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe'nin 3. ön eleme turu rakibi belli olacak

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe&#039;nin 3. ön eleme turu rakibi belli olacak
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Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi serüveni yeniden başlıyor. Sarı-lacivertli ekip, 2025-2026 sezonunda Devler Ligi’nde yoluna devam edebilmek için 3. ön eleme turuna çıkmaya hazırlanıyor. Temsilcimizin bu turdaki rakibi 21 Temmuz Pazartesi günü İsviçre’nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek kura çekimiyle belli olacak. UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda merak ediliyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 3. ön eleme turu heyecanı başlıyor. Türkiye’yi "Devler Ligi"nde temsil eden Fenerbahçe, 3. turdaki rakibini belirleyecek kura çekimine hazırlanıyor. Peki, UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe'nin 3. ön eleme turu rakibi belli olacak - 1. Resim

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turu kura çekimi için geri sayım başladı. Türkiye’yi bu turda temsil edecek olan Fenerbahçe’nin rakibi 21 Temmuz 2025 Pazartesi günü belli olacak.

Kura çekimi UEFA’nın İsviçre’nin Nyon kentindeki merkezinde gerçekleştirilecek. Türkiye saatiyle kura çekimi saat 13.00’te başlayacak. Fenerbahçe’nin yoluna hangi takımla devam edeceği yarın kı çekilişle netleşecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe'nin 3. ön eleme turu rakibi belli olacak - 2. Resim

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi kura çekimi UEFA resmi internet sitesi olan uefa.com üzerinden canlı yayınlayacak. Kura çekimi sırasında Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda yer alacak tüm takımların eşleşmeleri belli olacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe'nin 3. ön eleme turu rakibi belli olacak - 3. Resim

FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ MUHTEMEL RAKİPLERİ

Fenerbahçe’nin 3. ön eleme turu muhtemel rakipleri arasında Avrupa'nın önemli kulüpleri bulunuyor.

Fenerbahçe Portekiz temsilcisi Benfica, Belçika ekibi Club Brugge, Hollanda'dan Feyenoord veya İskoçya ile Yunanistan arasında oynanacak Rangers-Panathinaikos eşleşmesinin galibiyle eşleşebilir.

Fenerbahçe 3. turda başarı sağlaması durumunda play-off turuna yükselerek gruplar için son aşamaya geçecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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