KPSS lisans branş sıralaması, 2026 Kamu Personel Seçme Sınavı sonuçlarını öğrenen adayların kendi mezuniyet alanlarındaki başarı durumlarını değerlendirmelerine imkan sağlayacak. Kamu kurumlarına atanmayı hedefleyen lisans mezunları, sınav puanlarının ardından branş bazında sıralama bilgilerinin yayımlanmasını bekliyor.

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2026 KPSS Lisans sonuçlarının 7 Ekim'de açıklanmasının ardından adaylar, kendi bölümlerindeki başarı sıralarını öğrenmek için ÖSYM'nin duyurularını takip etmeye başladı. Branş bazında sıralamalar, aynı mezuniyet alanındaki adayların sınav performanslarını karşılaştırmasına yardımcı oluyor.

KPSS LİSANS BRANŞ SIRALAMASI AÇIKLANDI MI?

2026 KPSS Lisans branş bazında sıralamaları henüz açıklanmadı. ÖSYM, 7 Ekim 2026 tarihinde KPSS Lisans sınav sonuçlarını adayların erişimine açtı. Ancak sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından branş sıralamaları için ayrı bir duyuru yapılmadı.

ÖSYM tarafından 2026 KPSS Lisans branş sıralamalarının hangi tarihte açıklanacağına ilişkin takvimi duyurmadı. Geçmiş yıllarda branş bazında sıralamalar sınav sonuçlarından ayrı olarak yayımlandı ve eğitim bilgilerindeki değişikliklere göre güncellendi. Adayların bu yılki sıralamalarının da gerekli işlemler tamamlandıktan sonra ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne yansıtılması bekleniyor.

KPSS lisans branş sıralaması açıklandı mı, nasıl sorgulanır?

KPSS LİSANS BRANŞ SIRALAMASI NASIL SORGULANIR?

KPSS Lisans branş sıralamaları açıklandığında adaylar, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden sorgulama yapabilecek. Sisteme T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle giriş yapılarak ilgili sınava ait branş sıralaması bilgileri görüntülenebilecek.

Sıralama ekranında adayların mezun oldukları bölümdeki diğer adaylar arasındaki başarı durumları yer alacak. Sıralamalar yayımlandığında adaylar, kendi alanlarındaki konumlarını öğrenerek kamu personeli alımlarına yönelik değerlendirmelerinde bu bilgilerden yararlanabilecek.

KPSS lisans branş sıralaması açıklandı mı, nasıl sorgulanır?

KPSS LİSANS BRANŞ BAZINDA SIRALAMA NE İŞE YARAR?

KPSS branş bazında sıralama, adayların mezun oldukları lisans programındaki diğer adaylar arasında kaçıncı sırada bulunduklarını gösteren bir bilgilendirmedir. ÖSYM tarafından oluşturulan sıralamalarda adayların sınav sonuçları ve eğitim bilgileri esas alınır. Böylece adaylar, aldıkları KPSS puanının kendi mezuniyet alanlarındaki başarı düzeyini karşılaştırabilir.

Branş sıralamaları hazırlanırken Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS) üzerinden alınan eğitim kayıtları dikkate alınır. Ancak bu sıralamalar resmi yerleştirme belgesi niteliği taşımaz ve doğrudan atanma hakkı sağlamaz. Kamu personeli alımlarında adayların KPSS puanları, kadro kontenjanları, mezuniyet şartları ve nitelik kodları esas alınır.

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