Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Haberler

2026 KPSS Ortaöğretim sınavı sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
2026 KPSS Ortaöğretim sınavı sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?
Başlık Resmi2026 KPSS Ortaöğretim sınavı sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

2026 KPSS Ortaöğretim sınavı sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Lisans ve ön lisans sonuçlarının ilan edilmesiyle birlikte gözler KPSS ortaöğretim sınav sonuçlarına çevrildi. Yayımlanan takvime göre, 2026 KPSS Ortaöğretim sınavı sonuçları kasım ayında duyurulacak. Peki, 2026 KPSS Ortaöğretim sınavı sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

Kaydet
|

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen 2026 Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim (2026-KPSS Ortaöğretim) yapıldı.Türkiye genelinde toplam 254 sınav merkezi, 9 bin 632 bina ve 167 bin 820 salonun kullanıldığı sınava 2 milyon 985 bin 438 aday başvuru yaptı.Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2026-Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim (2026-KPSS Ortaöğretim) temel soru kitapçığı ile cevap anahtarı kısa sürede erişime açıldı.

2026 KPSS Ortaöğretim sınavı sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?
Başlık Resmi2026 KPSS Ortaöğretim sınavı sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin 2026 yılı sınav takvimine göre KPSS Ortaöğretim sonuçları 19 Kasım 2026 Perşembe günü açıklanacak.Adaylar, sonuçların ilan edilmesinin ardından T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sisteme giriş yaparak sınav puanlarına ulaşabilecek.

ORTAÖĞRETİM PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ OLACAK?

Sonuçlar, açıklanmasından itibaren 2 yıl süreyle geçerli olacak. Yeni bir sınavın yapılamaması durumunda ise sınav sonuçları, bir sonraki sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam edecek.

Editör : ÖZGE YİĞİT | Kaynak: ÖZGE ÜLGER YİĞİT
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Haberler
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.