2026 KPSS Ortaöğretim sınavı sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Lisans ve ön lisans sonuçlarının ilan edilmesiyle birlikte gözler KPSS ortaöğretim sınav sonuçlarına çevrildi. Yayımlanan takvime göre, 2026 KPSS Ortaöğretim sınavı sonuçları kasım ayında duyurulacak. Peki, 2026 KPSS Ortaöğretim sınavı sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

Kaydet a- | +A

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen 2026 Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim (2026-KPSS Ortaöğretim) yapıldı.Türkiye genelinde toplam 254 sınav merkezi, 9 bin 632 bina ve 167 bin 820 salonun kullanıldığı sınava 2 milyon 985 bin 438 aday başvuru yaptı.Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2026-Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim (2026-KPSS Ortaöğretim) temel soru kitapçığı ile cevap anahtarı kısa sürede erişime açıldı.

2026 KPSS Ortaöğretim sınavı sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin 2026 yılı sınav takvimine göre KPSS Ortaöğretim sonuçları 19 Kasım 2026 Perşembe günü açıklanacak.Adaylar, sonuçların ilan edilmesinin ardından T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sisteme giriş yaparak sınav puanlarına ulaşabilecek.

ORTAÖĞRETİM PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ OLACAK?

Sonuçlar, açıklanmasından itibaren 2 yıl süreyle geçerli olacak. Yeni bir sınavın yapılamaması durumunda ise sınav sonuçları, bir sonraki sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam edecek.

| Kaynak: ÖZGE ÜLGER YİĞİT Editör : ÖZGE YİĞİT Kaynak: ÖZGE ÜLGER YİĞİT

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala