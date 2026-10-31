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Spor

Yeni hoca için gözler Aziz Yıldırım'da: Aklındaki isim belli!

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Yeni hoca için gözler Aziz Yıldırım'da: Aklındaki isim belli!
Başlık ResmiYeni hoca için gözler Aziz Yıldırım'da: Aklındaki isim belli! "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

Fenerbahçe’nin yeni hocasını Aziz Yıldırım belirleyecek. Yönetici Cihan Kamer ile Futbol Direktörü Oğuz Çetin, yaptıkları çalışmaları yönetim kuruluna sundu. Herkes fikrini beyan etti. Gerisi, Yıldırım’ın iki dudağının arasından çıkacak isme bağlı…

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Mehmet Emin Uluç
MEHMET EMİN ULUÇ

İsmail Kartal’ın kapının önüne konduğu, takımın Dirk Kuyt’a emanet edildiği Fenerbahçe’de merakla beklenen yönetim kurulu toplantısı dün gerçekleşti. Sabah saat 11.00 sularında bir araya gelen yöneticiler, ön sohbetlerin ardından saat 13.00’te Başkan Aziz Yıldırım’ın huzurunda masanın etrafında dizilip Cihan Kamer ile Oğuz Çetin’in raporlarını dinledi. Kamer-Çetin ikilisi, teknik direktör adaylarıyla yaptıkları görüşmeleri detaylı bir şekilde yönetim kuruluna sunarken hangi ismin ne kadar yakın olduğunu, kimlerin teklife sıcak bakmadığını gerekçeleriyle anlattı.

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KOCAMAN BİR MECBURİYET

Sonrasında bütün yöneticiler teknik direktör konusunda fikirlerini beyan ederken Başkan Aziz Yıldırım dinlemede kalmayı tercih etti. Başkan’ın ne bir isim zikrettiği ne de fikrini söylediği toplantı, akşam saatlerinde sona erdi. Yıldırım’ın bütün fikirleri süzgeçten geçirdikten sonra kararını vereceği ve belirlediği ismin transferini sonuçlandırmak için kurmaylarını sahaya süreceği öğrenildi. Göreve gelirken verdiği şampiyonluk sözünü tutmakta kararlı olan Yıldırım’ın, kısa vadede başarıya ulaşma mecburiyetini de göz önünde bulundurarak Aykut Kocaman için düğmeye basması bekleniyor.

Aykut Kocaman
Başlık ResmiAykut Kocaman

ZATEN HEP O VARDI

Aziz Yıldırım, derbi öncesi Divan Kurulu toplantısında, “İsmail Kartal benim kafamda yoktu. Aykut Kocaman’ı getirmemek için her gittiğim toplantıda çıkıp laflar söylediniz.” açıklamasıyla gönlünde yatan ismin hep Kocaman olduğunu itiraf etmişti.

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