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Ekonomi

Borsa İstanbul'dan 'Barikat' açıklaması! Sözleşmenin neden feshedildiği duyuruldu

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Borsa İstanbul Grubu, son günlerde sosyal medya ve bazı yayın organlarında gündeme gelen Barikat İnternet Güvenliği Bilişim Ticaret A.Ş. ile ilgili iddialara ilişkin açıklama yaptı. Şirketle yapılan sözleşmenin, ortaklık yapısındaki değişikliğin öğrenilmesinin ardından süresinden önce sona erdirildiği bildirildi.

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Borsa İstanbul Grubu, hakkında kamuoyuna yansıyan haberler üzerine yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, Barikat İnternet Güvenliği Bilişim Ticaret A.Ş. ile sözleşme ilişkisinin 2017 yılında başladığı belirtildi. Ancak şirketin ortaklık yapısının değiştiğinin öğrenilmesi üzerine kurum içinde fesih süreçlerinin başlatıldığı ve sözleşmenin süresinden önce sonlandırıldığı ifade edildi.

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SÖZLEŞME ÜRÜN TEDARİKİNE YÖNELİKTİ

Borsa İstanbul, söz konusu şirketle yapılan anlaşmanın kapsamına da açıklık getirdi. Sözleşmenin yalnızca ürün tedarikine yönelik olduğu belirtilirken, alınan ürünlerin uluslararası kabul görmüş firmalara ait olduğu kaydedildi.

Açıklamada, Barikat İnternet Güvenliği Bilişim Ticaret A.Ş. tarafından Borsa İstanbul Grubu kurumlarının herhangi bir bilgisine veya sistemine erişilmesinin hiçbir şekilde söz konusu olmadığı vurgulandı.

Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergün imzasıyla yayımlanan açıklama, kamuoyunun bilgisine sunuldu.

Editör : MESUT ŞAHİN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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