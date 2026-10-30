A Milli Futbol Takımı'nın kasım ayında oynayacağı UEFA Uluslar Ligi karşılaşmaları öncesinde gözler milli ara tarihine çevrildi. Süper Lig'de mücadele eden takımların lig programına kısa süreli ara vereceği dönemde ay-yıldızlı ekip, Belçika ve Fransa karşısında puan arayacak. Türkiye'nin kasım ayındaki ilk rakibi Belçika olacak. Peki, Milli ara ne zaman, Türkiye-Belçika maçı hangi gün oynanacak? İşte, milli maç takvimi...

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Türkiye, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta Fransa, İtalya ve Belçika ile mücadele ediyor. Ay-yıldızlı ekip, ilk 4 karşılaşmasında henüz puan alamadı. Fransa'ya 1-0, İtalya'ya 4-1 ve 3-1, Belçika'ya ise 3-0 mağlup olan Türkiye, grupta son sırada bulunuyor. Fransa 10 puanla liderlik koltuğunda yer alırken İtalya 7, Belçika ise 6 puanla sıralanıyor. Peki, Milli ara ne zaman, Türkiye-Belçika maçı hangi gün oynanacak?

Milli ara ne zaman, Türkiye-Belçika maçı hangi gün oynanacak? Milli maç takvimi

MİLLİ ARA NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2026 yılının son milli maç arası, 9 Kasım Pazartesi günü başlayacak. FIFA'nın uluslararası maç takvimi doğrultusunda kulüp karşılaşmalarına ara verilecek dönemde milli takımlar, resmi müsabakalarını oynayacak. A Milli Futbol Takımı da UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki son iki karşılaşması için sahaya çıkacak.

Milli ara ne zaman, Türkiye-Belçika maçı hangi gün oynanacak? Milli maç takvimi

MİLLİ ARA NE ZAMAN BİTECEK, SÜPER LİG MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Milli maç dönemi, 17 Kasım Salı günü sona erecek. Süper Lig'de karşılaşmalar da milli aranın tamamlanmasının ardından yeniden oynanacak. Ligin ilk devresinin, 18-21 Aralık 2026 tarihlerinde oynanması planlanan 16. hafta maçlarıyla tamamlanması öngörülüyor.

Milli ara ne zaman, Türkiye-Belçika maçı hangi gün oynanacak? Milli maç takvimi

TÜRKİYE-BELÇİKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki beşinci karşılaşmasında Belçika'yı ağırlayacak. Türkiye-Belçika mücadelesi, 12 Kasım 2026 Perşembe günü oynanacak. Karşılaşmanın başlama saati 20.00 olarak açıklandı.

Milli ara ne zaman, Türkiye-Belçika maçı hangi gün oynanacak? Milli maç takvimi

TÜRKİYE-BELÇİKA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Türkiye ile Belçika arasındaki mücadele İzmir'de bulunan Gürsel Aksel Stadyumu'nda gerçekleştirilecek.

Milli ara ne zaman, Türkiye-Belçika maçı hangi gün oynanacak? Milli maç takvimi

TÜRKİYE-BELÇİKA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Türkiye-Belçika maçının ATV ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanmasının bekleniyor.

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