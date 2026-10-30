Orkun Kökçü Kasımpaşa maçında oynayacak mı? Kökçü'nün sakatlığı sonrası son durum!

Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle son karşılaşmalarda forma giyemeyen Orkun Kökçü'nün takıma ne zaman döneceği gündemdeki yerini koruyor. Siyah-beyazlıların kaptanının 1 Kasım Pazar günü oynanacak Kasımpaşa maçında oynayıp oynamayacağı merak konusu. Şimdi ise gözler ''Orkun Kökçü Kasımpaşa maçında oynayacak mı?'' sorusunun cevabında.

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Orkun Kökçü, UEFA Avrupa Ligi'nde Hoffenheim ile oynanan karşılaşmada yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edememiş ve devre arasında kenara alınmıştı. Bu gelişmenin ardından Crystal Palace ve Başakşehir maçlarında görev yapamayan Beşiktaş kaptanının tedavisine devam edildi. Sağlık ekibi, futbolcunun yeniden sahalara dönebilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Teknik heyet ise sakatlığın tekrarlanmaması adına dönüş sürecinde temkinli davranıyor. Peki, Orkun Kökçü Kasımpaşa maçında oynayacak mı?

Orkun Kökçü Kasımpaşa maçında oynayacak mı? Kökçünün sakatlığı sonrası son durum!

ORKUN KÖKÇÜ KASIMPAŞA MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Beşiktaş'ın milli futbolcusu Orkun Kökçü'nün Kasımpaşa deplasmanında forma giyme ihtimali düşük görülüyor. Sakatlığı nedeniyle Crystal Palace ve Başakşehir maçlarında takımını yalnız bırakan deneyimli orta saha oyuncusu, iyileşme sürecini sürdürüyor. Tedavisinin tamamlanma aşamasına geldiği ve bu hafta takım çalışmalarına katılabileceği ifade ediliyor.

Orkun Kökçü Kasımpaşa maçında oynayacak mı? Kökçünün sakatlığı sonrası son durum!

ORKUN KÖKÇÜ NE ZAMAN DÖNECEK?

Siyah-beyazlılarda Orkun Kökçü için öncelikli dönüş hedefi Celtic karşılaşması olarak belirlendi. Kasımpaşa maçına yetişmek isteyen milli futbolcunun mücadelede riske edilmesi beklenmiyor. Teknik heyetin planına göre Orkun'un en iyi ihtimalle UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında deplasmanda oynanacak Celtic maçının kadrosuna dahil edilmesi gündemde.

Orkun Kökçü Kasımpaşa maçında oynayacak mı? Kökçünün sakatlığı sonrası son durum!

BEŞİKTAŞ KASIMPAŞA MAÇINA HAZIRLANIYOR

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olacak Beşiktaş, karşılaşmanın hazırlıklarına BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde başladı. Teknik direktör Vincenzo Italiano yönetimindeki antrenmanda futbolcular, kondisyon ve taktik ağırlıklı çalışmalar gerçekleştirdi. Isınma koşularının ardından 5'e 2 pas ve dar alanda çift kale maç yapan siyah-beyazlılar, günü savunma ve hücum organizasyonlarıyla tamamladı. Beşiktaş, Kasımpaşa karşılaşması öncesindeki çalışmalarını sürdürüyor.

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