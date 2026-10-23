Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Haberler

Orkun Kökçü ne zaman iyileşecek, Başakşehir maçında oynayacak mı?

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Orkun Kökçü ne zaman iyileşecek, Başakşehir maçında oynayacak mı?
Başlık ResmiOrkun Kökçü ne zaman iyileşecek, Başakşehir maçında oynayacak mı?

Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle bir süredir forma giyemeyen Orkun Kökçü'nün sahalara dönüş tarihi merak ediliyor. Hoffenheim karşılaşmasında yaşadığı sakatlığın ardından Trabzonspor ve Crystal Palace maçlarında görev alamayan milli futbolcunun son durumu ve ''Orkun Kökçü ne zaman iyileşecek, Başakşehir maçında oynayacak mı?'' soruları araştırılıyor.

Kaydet
|

Orkun Kökçü UEFA Avrupa Ligi'nde Hoffenheim ile oynanan maçın ilk yarısında sağ ayak tabanından sakatlandı ve karşılaşmaya devam edemedi. İstanbul'a dönüşünün ardından Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülemesi yapılan 25 yaşındaki oyuncunun sağ ayak tabanında kısmi plantar fasya yırtığı ve topuk yağ yastığında travmaya bağlı ayrışma tespit edilmişti. Peki, Orkun Kökçü ne zaman iyileşecek, Başakşehir maçında oynayacak mı?

Orkun Kökçü ne zaman iyileşecek, Başakşehir maçında oynayacak mı?
Başlık ResmiOrkun Kökçü ne zaman iyileşecek, Başakşehir maçında oynayacak mı?

ORKUN KÖKÇÜ NE ZAMAN İYİLEŞECEK, NE ZAMAN DÖNECEK?

Orkun Kökçü, sakatlığı nedeniyle Trabzonspor ve Crystal Palace karşılaşmalarında forma giyemedi. 25 yaşındaki futbolcunun iyileşme süreci sağlık ekibinin kontrolünde devam ediyor. Teknik direktör Vincenzo Italiano, oyuncuyla her gün görüştüğünü ve kendisini daha iyi hissettiğini söylediğini aktardı. Orkun'un ne zaman takıma katılacağı konusunda kesin bir tarih ise paylaşılmadı.

Orkun Kökçü ne zaman iyileşecek, Başakşehir maçında oynayacak mı?
Başlık ResmiOrkun Kökçü ne zaman iyileşecek, Başakşehir maçında oynayacak mı?

ORKUN KÖKÇÜ BAŞAKŞEHİR MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Beşiktaş'ın kaptanı Orkun Kökçü'nün 26 Ekim'de oynanacak Başakşehir maçında forma giymesi beklenmiyor. Milli futbolcunun sakatlığı nedeniyle Trabzonspor ve Crystal Palace maçlarını da kaçırdığı belirtilmişti. Sağ ayak tabanındaki kısmi plantar fasya yırtığı ve topuk bölgesindeki yaralanma nedeniyle tedavisi sürüyor.

Orkun Kökçü ne zaman iyileşecek, Başakşehir maçında oynayacak mı?
Başlık ResmiOrkun Kökçü ne zaman iyileşecek, Başakşehir maçında oynayacak mı?

Beşiktaş yönetimi, oyuncunun Başakşehir karşılaşmasına yetişip yetişemeyeceğine ilişkin kesin bir açıklama yapmadı. Teknik heyet, futbolcunun sağlık durumunu takip ediyor. Son kararın tedavi süreci ve sağlık ekibinin değerlendirmesi doğrultusunda verilmesi bekleniyor.

İLGİLİ HABERLER
Beşiktaş-Crystal Palace ilk 11 (muhtemel) maç kadrosu! Orkun Kökçü sakat mı?
HABERLER
Beşiktaş-Crystal Palace ilk 11 (muhtemel) maç kadrosu! Orkun Kökçü sakat mı?
Italiano
SPOR
Italiano'dan Orkun Kökçü açıklaması: "Rahatsız hissetti"
Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Haberler
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.