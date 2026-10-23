Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle bir süredir forma giyemeyen Orkun Kökçü'nün sahalara dönüş tarihi merak ediliyor. Hoffenheim karşılaşmasında yaşadığı sakatlığın ardından Trabzonspor ve Crystal Palace maçlarında görev alamayan milli futbolcunun son durumu ve ''Orkun Kökçü ne zaman iyileşecek, Başakşehir maçında oynayacak mı?'' soruları araştırılıyor.

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Orkun Kökçü UEFA Avrupa Ligi'nde Hoffenheim ile oynanan maçın ilk yarısında sağ ayak tabanından sakatlandı ve karşılaşmaya devam edemedi. İstanbul'a dönüşünün ardından Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülemesi yapılan 25 yaşındaki oyuncunun sağ ayak tabanında kısmi plantar fasya yırtığı ve topuk yağ yastığında travmaya bağlı ayrışma tespit edilmişti. Peki, Orkun Kökçü ne zaman iyileşecek, Başakşehir maçında oynayacak mı?

Orkun Kökçü ne zaman iyileşecek, Başakşehir maçında oynayacak mı?

ORKUN KÖKÇÜ NE ZAMAN İYİLEŞECEK, NE ZAMAN DÖNECEK?

Orkun Kökçü, sakatlığı nedeniyle Trabzonspor ve Crystal Palace karşılaşmalarında forma giyemedi. 25 yaşındaki futbolcunun iyileşme süreci sağlık ekibinin kontrolünde devam ediyor. Teknik direktör Vincenzo Italiano, oyuncuyla her gün görüştüğünü ve kendisini daha iyi hissettiğini söylediğini aktardı. Orkun'un ne zaman takıma katılacağı konusunda kesin bir tarih ise paylaşılmadı.

Orkun Kökçü ne zaman iyileşecek, Başakşehir maçında oynayacak mı?

ORKUN KÖKÇÜ BAŞAKŞEHİR MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Beşiktaş'ın kaptanı Orkun Kökçü'nün 26 Ekim'de oynanacak Başakşehir maçında forma giymesi beklenmiyor. Milli futbolcunun sakatlığı nedeniyle Trabzonspor ve Crystal Palace maçlarını da kaçırdığı belirtilmişti. Sağ ayak tabanındaki kısmi plantar fasya yırtığı ve topuk bölgesindeki yaralanma nedeniyle tedavisi sürüyor.

Orkun Kökçü ne zaman iyileşecek, Başakşehir maçında oynayacak mı?

Beşiktaş yönetimi, oyuncunun Başakşehir karşılaşmasına yetişip yetişemeyeceğine ilişkin kesin bir açıklama yapmadı. Teknik heyet, futbolcunun sağlık durumunu takip ediyor. Son kararın tedavi süreci ve sağlık ekibinin değerlendirmesi doğrultusunda verilmesi bekleniyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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