Orkun Kökçü sakat mı, Crystal Palace maçında oynayacak mı merakla takip ediliyor. UEFA Avrupa Ligi’nde yoluna devam eden Beşiktaş, lig aşamasının üçüncü haftasında İngiltere temsilcisi Crystal Palace ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlı ekip, 22 Ekim Perşembe günü İstanbul’da oynanacak mücadelede taraftarının desteğini arkasına alarak Avrupa’daki galibiyet serisini sürdürmeyi amaçlıyor. İşte, Beşiktaş-Crystal Palace ilk 11 (muhtemel) maç kadrosu ve eksikler...

Kaydet a- | +A

Beşiktaş-Crystal Palace ilk 11 (muhtemel) maç kadrosu gündemde yerini buldu. Beşiktaş Avrupa Ligi’nde oynadığı ilk iki lig aşaması maçını kazanarak Crystal Palace karşılaşması öncesinde önemli bir avantaj elde etti. Olimpik Marsilya’yı 4-1 mağlup eden siyah-beyazlılar, ikinci haftada ise Hoffenheim deplasmanından 3-2’lik galibiyetle döndü. Şimdi ise gözler eksiklere çevrildi. Peki Orkun Kökçü sakat mı, Crystal Palace maçında oynayacak mı?

Beşiktaş-Crystal Palace ilk 11 (muhtemel) maç kadrosu! Orkun Kökçü sakat mı?

ORKUN KÖKÇÜ SAKAT MI, CRYSTAL PALACE MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Beşiktaş’ın kaptanı Orkun Kökçü, yaşadığı sakatlık nedeniyle Crystal Palace karşılaşmasında takımını yalnız bırakacak. UEFA Avrupa Ligi’nin ikinci haftasında Hoffenheim ile oynanan mücadelede sağ ayak tabanından sakatlanan milli futbolcu, bu nedenle Süper Lig’deki Trabzonspor karşılaşmasında da forma giyememişti. Tedavi süreci devam eden Orkun’un İngiliz ekibine karşı oynanacak maçta sahaya çıkması beklenmiyor.



Beşiktaş-Crystal Palace ilk 11 (muhtemel) maç kadrosu! Orkun Kökçü sakat mı?

BEŞİKTAŞ-CRYSTAL PALACE İLK 11 (MUHTEMEL) MAÇ KADROSU

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Emirhan, Djalo, Rıdvan, Salih, Olaitan, Miretti, Cerny, Trossard, Vlahovic.

Crystal Palace: Benitez, Disasi, Richards, Asanor, Timber, Wharton, Khalaili, Mitchell, Pino, Kamada.

Beşiktaş-Crystal Palace ilk 11 (muhtemel) maç kadrosu! Orkun Kökçü sakat mı?

BEŞİKTAŞ-CRYSTAL PALACE MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN?

Beşiktaş ile Crystal Palace arasındaki UEFA Avrupa Ligi mücadelesi, 22 Ekim 2026 Perşembe günü oynanacak. İstanbul’daki Tüpraş Stadı’nın ev sahipliği yapacağı karşılaşmanın başlama saati 22.00 olacak.

Beşiktaş-Crystal Palace maçı TRT 1 kanalından canlı ve şifresiz yayınlanacak.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala