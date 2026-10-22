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Beşiktaş Avrupa maçı ne zaman? Crystal Palace karşılaşmasını Hollandalı hakem Danny Makkelie yönetecek

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Beşiktaş Avrupa maçı ne zaman? Crystal Palace karşılaşmasını Hollandalı hakem Danny Makkelie yönetecek
Başlık ResmiBeşiktaş Avrupa maçı ne zaman

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında İngiltere temsilcisi Crystal Palace ile karşı karşıya gelecek. Beşiktaş Avrupa maçı ne zaman merak edilirken karşılaşma için geri sayım başladı. Eleme turları da dahil olmak üzere organizasyonda oynadığı sekiz maçın yedisinden galibiyetle ayrılan siyah-beyazlılar, Crystal Palace karşısında da kazanarak başarılı grafiğini devam ettirmeyi planlıyor.

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Beşiktaş-Crystal Palace karşılaşmasında Hollandalı hakem Danny Makkelie düdük çalacak. Makkelie'nin yardımcılıklarını Hessel Steegstra ile Jan de Vries üstlenecek. Mücadelede dördüncü hakem olarak Martijn Vos görev yapacak. Karşılaşmanın Video Yardımcı Hakem (VAR) koltuğunda Jeroen Manschot oturacak. VAR hakeminin yardımcılığını ise Stan Teuben yapacak. Peki, Beşiktaş Avrupa maçı ne zaman? Beşiktaş-Crystal Palace maçı saat kaçta?

Beşiktaş Avrupa maçı ne zaman? Crystal Palace karşılaşmasını Hollandalı hakem Danny Makkelie yönetecek
Başlık ResmiBeşiktaş Avrupa maçı ne zaman? Crystal Palace karşılaşmasını Hollandalı hakem Danny Makkelie yönetecek

BEŞİKTAŞ AVRUPA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında 22 Ekim 2026 Perşembe günü İngiltere temsilcisi Crystal Palace ile karşılaşacak. Tüpraş Stadı'nda oynanacak mücadele saat 22.00'de başlayacak.

Beşiktaş Avrupa maçı ne zaman? Crystal Palace karşılaşmasını Hollandalı hakem Danny Makkelie yönetecek
Başlık ResmiBeşiktaş Avrupa maçı ne zaman? Crystal Palace karşılaşmasını Hollandalı hakem Danny Makkelie yönetecek

BEŞİKTAŞ AVRUPA KUPALARINDA 267. MAÇINA ÇIKIYOR

Crystal Palace karşılaşması, Beşiktaş'ın Avrupa kupaları tarihindeki 267. maçı olacak. Siyah-beyazlı ekip, geride kalan 266 karşılaşmada 104 galibiyet, 50 beraberlik ve 112 mağlubiyet aldı. Maçlarda toplam 363 gol kaydeden Beşiktaş, kalesinde ise 399 gol gördü.

Beşiktaş Avrupa maçı ne zaman? Crystal Palace karşılaşmasını Hollandalı hakem Danny Makkelie yönetecek
Başlık ResmiBeşiktaş Avrupa maçı ne zaman? Crystal Palace karşılaşmasını Hollandalı hakem Danny Makkelie yönetecek

BEŞİKTAŞ'IN İNGİLİZ TAKIMLARIYLA 23. KARŞILAŞMASI

Beşiktaş, Crystal Palace mücadelesiyle İngiliz ekiplerine karşı Avrupa kupalarında 23. kez sahaya çıkacak. Siyah-beyazlı takım, İngiltere temsilcileriyle daha önce oynadığı 22 karşılaşmada 6 galibiyet elde etti. Maçların beşinde beraberlik yaşayan Beşiktaş, 11 mücadeleden ise mağlubiyetle ayrıldı.

Karşılaşmalarda rakip fileleri 14 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde 35 gole engel olamadı.

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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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