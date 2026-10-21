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Galatasaray maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi puanı

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Galatasaray maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi puanı
Başlık ResmiGalatasaray maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? Galatasarayın Şampiyonlar Ligi puanı

Galatasaray maç sonucu ve Lille Galatasaray karşılaşmasında atılan goller merak ediliyor. İlk yarıda karşılıklı goller gelirken ikinci devrede skor yeniden değişti. Maçın tamamlanmasının ardından Galatasaray'ın kaç puana ulaştığı ve golleri hangi futbolcuların attığı araştırılmaya başlandı. Peki, Galatasaray maçı kaç kaç bitti, Lille Galatasaray maçında golleri kim attı?

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Galatasaray, Fransa temsilcisi Lille ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Galatasaray'ın kaç puana yükseldiği ve golleri hangi futbolcuların attığı merak konusu oldu.

GALATASARAY MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Fransa temsilcisi Lille'i deplasmanda 4-2 mağlup etti. 21 Ekim 2026 Çarşamba günü oynanan mücadelede sarı kırmızılı ekip, 2. dakikada Yunus Akgün'ün golüyle 1-0 öne geçti. Lille, 7. dakikada Soriba Diaoune ile beraberliği yakalarken 39. dakikada aynı futbolcunun attığı golle skoru 2-1'e taşıdı. Galatasaray, ilk yarının son bölümünde yeniden etkili oldu. Aleksey Batrakov, 44. dakikada kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. Karşılaşmanın ilk yarısı 2-2 eşitlikle tamamlandı.

Galatasaray maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? Galatasarayın Şampiyonlar Ligi puanı
Başlık ResmiGalatasaray maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? Galatasarayın Şampiyonlar Ligi puanı

Galatasaray, ikinci yarıda bulduğu gollerle karşılaşmanın kontrolünü yeniden ele geçirdi. Mücadelenin 52. dakikasında Nabil Bentaleb'in golü ağlarla buluştu ve sarı kırmızılı ekip 3-2 öne geçti. 61. dakikada Victor Osimhen topu filelere gönderdi. Bu golle fark ikiye yükselirken Galatasaray kalan dakikalarda skor üstünlüğünü korudu. Karşılaşma 4-2 sona erdi ve sarı kırmızılı temsilcimiz UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasını galibiyetle tamamladı.

Galatasaray maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? Galatasarayın Şampiyonlar Ligi puanı
Başlık ResmiGalatasaray maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? Galatasarayın Şampiyonlar Ligi puanı

GALATASARAY GOLLERİ KİM ATTI?

Galatasaray'ın gollerini Yunus Akgün, Aleksey Batrakov ve Victor Osimhen kaydederken üçüncü gol Lucas Torreira'nın kafa vuruşunda topun Nabil Bentaleb'e çarpmasıyla geldi. Lille'in iki golünü ise Soriba Diaoune attı.

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Editör : İREM ÖZCAN
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