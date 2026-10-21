Lille Galatasaray maçı canlı yayın bilgileri, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Sarı kırmızılı temsilcimiz, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonunda Fransa deplasmanına çıkarken karşılaşmanın başlama saati ve yayınlanacağı kanallar araştırılıyor. Peki, Lille Galatasaray maçı hangi kanalda, şifresiz mi ve nereden canlı izlenir?

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü hafta heyecanı 21 Ekim 2026 Çarşamba günü oynanacak karşılaşmalarla devam ediyor. Galatasaray, Fransa temsilcisi Lille karşısında lig aşamasındaki ilk puanlarını almak için sahaya çıkacak. İki takımın da ilk iki karşılaşmasını mağlubiyetle tamamlaması nedeniyle mücadele, puan sıralaması açısından önem taşıyor. Maç öncesinde yayın kuruluşları, karşılaşmanın oynanacağı stat ve canlı izleme seçenekleri futbolseverler tarafından araştırılıyor.

LİLLE-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Lille Galatasaray maçı, 21 Ekim 2026 Çarşamba günü saat 19.45'te TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında oynanacak karşılaşma, Türkiye'de tabii dijital platformundan da takip edilebilecek. Fransa'nın Villeneuve d'Ascq kentinde bulunan Pierre Mauroy Stadı'nda gerçekleştirilecek mücadeleyi Sloven hakem Rade Obrenovic yönetecek.

Lille-Galatasaray maçı hangi kanalda, şifresiz nereden izlenir? Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı yayın bilgileri

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Sporting'e deplasmanda 3-1 mağlup olurken ikinci haftada Barcelona karşısında sahadan 4-1 yenik ayrıldı. Fransa temsilcisi Lille ise ilk karşılaşmasında Real Betis'e 3-2, ikinci haftada Arsenal'e 3-0 kaybetti. Galatasaray'da Rafael Leao sakatlığı nedeniyle Lille karşısında forma giyemeyecek. Wilfried Singo'nun durumu ise maç günü netleşecek. Lille cephesinde Ethan Mbappe cezası, Tiago Santos ise sakatlığı nedeniyle mücadelede görev alamayacak.

Lille-Galatasaray maçı hangi kanalda, şifresiz nereden izlenir? Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı yayın bilgileri

LİLLE-GALATASARAY MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Lille Galatasaray karşılaşması, TRT 1'in televizyon yayını ve tabii platformu üzerinden canlı izlenebilecek. Maçı televizyondan takip etmek isteyen futbolseverler TRT 1 kanalını açabilecek. İnternet üzerinden izlemek isteyenler ise TRT'nin resmi canlı yayın sayfasını veya tabii platformunu kullanabilecek.

Galatasaray'ın Fransa deplasmanındaki mücadelesini radyo üzerinden takip etmek isteyen futbolseverler için TRT Radyo 1 de canlı anlatım seçeneği sunacak.

Lille-Galatasaray maçı hangi kanalda, şifresiz nereden izlenir? Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı yayın bilgileri

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2026/2027 sezonunda üçüncü karşılaşmasına Lille deplasmanında çıkacak. Sarı kırmızılı ekip, ilk iki haftada yaşadığı puan kayıplarının ardından Fransa'da ilk galibiyetini elde etmeyi hedefliyor. Karşılaşma öncesinde Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen de dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Osimhen, 2019/2020 sezonunda formasını giydiği Lille'e karşı ilk kez resmi bir karşılaşmada mücadele etmeye hazırlanıyor. Fransız ekibinde ise Türk futbolculardan kaleci Berke Özer ve kanat oyuncusu Başar Önal bulunuyor. Lille Teknik Direktörü Davide Ancelotti, maç öncesinde takımının ilk iki haftadaki mağlubiyetlerin ardından puan almak istediğini belirtti.

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