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Galatasaray paylaştı: Lille maçına saatler kala 4 maddelik açıklama

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Galatasaray paylaştı: Lille maçına saatler kala 4 maddelik açıklama
Başlık ResmiGalatasaray paylaştı: Lille maçına saatler kala 4 maddelik açıklama

Şampiyonlar Ligi'nde Lille ile bugün saat 19.45'te deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, maça gidecek taraftarlarına çağrıda bulundu. Sarı-kırmızılı kulüp, 4 maddelik açıklama paylaştı.

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3'üncü haftasında Galatasaray, deplasmanda Ligue 1 ekibi Lille ile karşı karşıya gelecek. TSİ 19.45'te başlayacak müsabaka öncesinde sarı-kırmızılı kulüp, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

"Fransa’daki büyük Galatasaray taraftarının dikkatine" başlığıyla yapılan paylaşımda stadyuma gidiş, stadyuma giriş-çıkış ve kontrollerle ilgili bilgi verildi.

Galatasaray, deplasmanda Sporting'e 3-1, sahasında Barcelona'ya 4-1 yenildi.
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"TOPLANMA ALANI RIHOUR METRO DURAĞI"

Lille maçına saatler kala yapılan paylaşımda, "UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 21 Ekim Çarşamba günü (bugün) oynayacağımız Lille maçına gidecek taraftarımız için stadyum kapısı açılış saati yerel saat ile 16.45 olarak belirlenmiştir. Toplanma alanı olan Grand’Place Lille'in yakınındaki Rihour Metro Durağı'ndan yerel saat ile en geç 15.45’te hareket edilmesi tavsiye edilmiştir" denildi.

Sarı-kırmızılıalrın açıklamasında, "4 Cantons Metro Durağı'nda indikten sonra yaklaşık 15 dakikalık yürümenin ardından stadyuma ulaşabilecek olan taraftarımıza, hem bilet hem de üst araması yapılacağı bildirilmiştir. Taraftarlarımız, görselde belirtilen kapılardan stadyuma alınacaktır. Taraftarımızın misafir tribünü haricinde bir yere girmesi yasaklanmıştır" ifadeleri yer aldı.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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