Galatasaray'ın Lille maçı kamp kadrosu açıklandı: Bir kötü haber, bir müjde
Şampiyonlar Ligi'nin 3'üncü haftasında Fransız temsilcisi Lille'e konuk olacak Galatasaray'da müsabakanın kamp kadrosu belli oldu. Sarı-kırmızılılarda sakatlığı bulunan Rafael Leao, Fransa'ya götürülmezken; uzun süredir takımdan ayrı olan Wilfried Singo ise kadroda yer aldı.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3'üncü haftasında 21 Ekim Çarşamba günü TSİ 19.45'ta Fransa'da Lille ile kozlarını paylaşacak. Sarı-kırmızılı kulüp, kritik mücadelenin kamp kadrosunu duyurdu.
Sakatlığı bulunan Rafael Leao, kafilede yer almadı. Sakatlığını atlatan ve takımla çalışmalara başlayan Wilfried Singo ise Fransa'ya götürüldü.
Galatasaray'ın 23 kişilik Lille maçı kamp kadrosu şöyle:
"Uğurcan Çakır, El Chadaille Bitshiabu, Ismail Jakobs, Davinson Snchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Leroy Sané, Yunus Akgün, Eren Elmalı, Lesley Ugochukwu, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Deniz Gül, Jankat Yılmaz, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Berat Luş, Renato Nhaga, Aleksey Batrakov, Wilfried Singo, Mario Lemina."