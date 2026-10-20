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Galatasaray'dan Lille maçı öncesi UEFA'ya güvenlik başvurusu

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Galatasaray'dan Lille maçı öncesi UEFA'ya güvenlik başvurusu
Başlık ResmiGalatasaray'dan Lille maçı öncesi UEFA'ya güvenlik başvurusu

Fransa’daki olaylar üzerine Galatasaray’dan UEFA’ya başvuru... Fransa Büyükelçiliği ve Dışişleri Bakanlığı ile de temasta olan yönetim, maçın yerinin değiştirilmesini değil, ek güvenlik önlemleri alınmasını talep etti.

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Ali Naci Küçük
ALİ NACİ KÜÇÜK

Fransa’daki toplumsal olaylar Galatasaray’ı da etkiledi. Şampiyonlar Ligi’nde yarın Lille ile Fransa’da karşılaşacak olan sarı kırmızılılar, tedbiri elden bırakmadı. Fransa Büyükelçiliği ve Dışişleri Bakanlığı ile sürekli temas hâlinde olan sarı kırmızılı yönetim, UEFA’ya da başvurarak endişelerini dile getirdi ve daha fazla önlem alınmasını talep etti. PSG-Barcelona maçı için de alarmda olan UEFA’nın gelişmeleri yakından takip ettiği ve Fransa hükümetiyle temas kurduğu öğrenildi.

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Bu arada teknik direktör Okan Buruk, oyuncuları olaylardan uzak tutup maça konsantre etmeye çalışırken tedavisine devam edilen Wilfried Singo’dan umutlandıran haber geldi. Yıldız oyuncunun cuma günü takımla idmanlara başlayacağı ve pazartesi günü oynanacak Fenerbahçe derbisine yetişme durumunun olduğu belirtildi. Dün MR’ı çekilen Rafael Leao’nun ise kasık adalesinde hafif-orta düzey zorlanma tespit edildi. Lille maçında yok.

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