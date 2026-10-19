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Galatasaray, Lille mücadelesi öncesi UEFA'ya gidiyor: Maç ertelenecek mi?

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Galatasaray, Lille mücadelesi öncesi UEFA'ya gidiyor: Maç ertelenecek mi?
Başlık ResmiGalatasaray, Lille mücadelesi öncesi UEFA'ya gidiyor: Maç ertelenecek mi?

Galatasaray'ın, Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Fransa temsilcisi Lille ile oynayacağı deplasman maçı öncesinde güvenlik gerekçesiyle UEFA'ya resmi başvuruda bulunacağı belirtildi. Sokağa çıkma yasağı ilan edilen Fransa'da İçişleri Bakanı Laurent Nunez, maçların ertelenme ihtimaline ilişkin konuştu.

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Fransız ekibi Lille'e konuk olacak temsilcimiz Galatasaray, güvenlik endişesiyle UEFA'ya gidiyor.

UEFA'YA BAŞVURU YAPILACAK

Beinsports'un haberine göre; Fransa'da son dönemde artış gösteren toplumsal eylemler ve meydana gelen olaylar üzerine harekete geçen sarı kırmızılı kulüp, kafile ile deplasmana gidecek taraftarların güvenliğinin en üst düzeyde sağlanması amacıyla Avrupa futbolunun patronuna başvuruda bulunacak.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİNİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ İSTENECEK

Başvurunun temel amacının, karşılaşmanın oynanacağı bölgedeki güvenlik şartlarının gözden geçirilmesi, kamp süreci ile maç günü için ek emniyet tedbirlerinin alınmasının sağlanması olduğu ifade edildi.

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"MAÇLAR ERTELENMEYECEK"

Maçların ertelenme ihtimaliyle ilgili konuşan Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, ''Maçların iptal edilmesi söz konusu değil. Maçlar oynanmaya devam edecek'' sözleriyle Şampiyonlar Ligi'ndeki karşılaşmaların oynanacağını duyurdu.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ

Fransa'da yağma ve şiddet olaylarının ardından kuzeydeki Lille şehri ile çevresindeki Douai, Wattignies ve Denain kentlerinde iki gün süreyle 20.00-06.00 saatlerinde arasında sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

DEV MAÇ ÇARŞAMBA GÜNÜ OYNANACAK

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki üçüncü hafta mücadelesinde temsilcimiz Galatasaray, 21 Ekim Çarşamba günü TSİ 19.45'te deplasmanda Lille ile karşı karşıya gelecek.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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