ÖZEL | Şampiyonlar Ligi'ndeki Lille maçı öncesi çarpıcı analiz: Galatasaray için büyük fırsat

Şampiyonlar Ligi serüvenine ilk iki maçta aldığı mağlubiyetlerle hayal kırıklığı yaşatarak başlayan Galatasaray, Lille maçına odaklandı. Teknik direktör Okan Buruk ve öğrencileri, çarşamba günü Fransa’da karşılaşacakları rakibinden 3 puan almaya kilitlendi. Dünyaca ünlü gazetelerden L'Équipe’in Lille muhabiri Herve Penot, zorlu mücadele öncesi Türkiye Gazetesi’ne özel röportaj verdi.

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Süper Lig’de 8 maçta topladığı 19 puanla zirvede yer alan sarı-kırmızılılar, bu sezon Avrupa’nın 1 numaralı kupasında henüz puanla tanışamadı. Devler Ligi’nin 3. haftasında Lille’e konuk olacak olan Galatasaray, rakibini devirerek yeni bir çıkış başlatma peşinde. Fransız futbol muhabiri Hervet Penot, mücadele öncesi her iki takımın güçlü ve avantajlı yönleriyle ilgili Türkiye Gazetesi’ne konuştu.

PENOT: “FORVET SIKINTISI VAR”

Mücadele öncesi Fransız ekibinde yaşanan sakatlıklara değinen Hervet Penot, “Lille, Fransa Ligi’nde ihtiyaç duyduğu puanları topluyor; ancak kazandıkları maçlarda sergiledikleri oyun hiç de ikna edici değil. Kötü bir performans sergiliyorlar ve zaman zaman rakiplerinin çok net fırsatları kaçırması sayesinde şanslı bir şekilde galip geliyorlar. Sağ bekleri Tiago Santos'u kaybettiler; çok yetenekli biri ama iyi bir savunmacı sayılmaz. Üstelik forvetleri Ayase Ueda’yı da sakatlık nedeniyle kaybettiler. Bu, 40 yaşındaki Olivier Giroud ile oynamak zorunda kalacakları anlamına geliyor çünkü diğer forvetleri Hamza Igamane de ocak ayından beri sakat.” dedi.

“EN İYİ KADROSUNU BULAMADI”

Teknik direktör Davide Ancelotti’yi zor bir sürecin beklediğine işaret eden Penot, “Şu an atmosfer pek de iyi değil; takım hakkında ve genç bir teknik direktörün takımı nasıl idare edeceğiyle ilgili pek çok soru işareti var. Ancelotti, henüz en iyi kadrosunu bulamadı; sol tarafta sorunlar yaşıyorlar. İlk iki maçı kaybetmiş olmaları, Galatasaray'a karşı kazanmak zorunda oldukları anlamına geliyor. Yani bu, büyük bir baskı hissi oluşturuyor.” diye konuştu.

Lille Futbol Takımı

“ETHAN MBAPPE ÇOK TEHLİKELİ”

Lille’in etkili oyuncularına vurgu yapan tecrübeli muhabir, “Ayase Ueda, başlıca tehditti ancak kendisi sakat. Ethan Mbappé çok tehlikeli ve hızlı olabiliyor; ayrıca genellikle doğru yerde bulunuyor. Ancak o genç ve kırılgan. Haraldsson yetenekli, oldukça kıvrak ve çok hareketli. Ngoy veya Alexsandro hava toplarında iyi olabilirler; André de -her ne kadar onun için biraz daha zor olsa da- bu konuda fena sayılmaz.” ifadelerini kullandı.

“BERKE ÖNEMLİ BİR FAKTÖR”

Takımın başarılı taraflarına değinen meslektaşımız, “Güçlü yönleri savunmaları; kaleci Berke Özer, şu ana dek iyi bir performans sergiledi ve takım fazla gol yemiyor. Ancak sakatlıklar bir sorun teşkil ediyor; zira sağ taraftaki Goffi henüz genç bir oyuncu, sol taraftaki Perraud ise bu yıl pek istikrarlı bir görüntü çizmedi. Ancelotti, Verdoonk’a şans verebilir mi? Ayrıca hangi orta saha kurgusunun kullanılacağı da tam olarak belli değil; bu da hâlâ arayış içinde olduklarının bir kanıtı.” sözlerini sarf etti.

Lille Futbol Takımı

“KALİTESİNİ AVRUPA’YA DA YANSITMALI”

Galatasaray’ın kadro kalitesiyle ilgili konuşan Fransız gazeteci, “Kâğıt üzerinde çok iyi bir takım ancak bunu Avrupa'da da göstermeniz gerekiyor. Çünkü bazen, bazı oyuncular Galatasaray’a gittiklerinde beklediğiniz kadar iyi bir performans sergileyemeyebiliyorlar. Sanki sadece para kazanmaya odaklanıp, Galatasaray formasını giymenin ne anlama geldiğini unutuyorlar.” şeklinde konuştu.

“ASIL TEHDİT OSİMHEN OLACAK”

Temsilcimizin tehlike oluşturma şansı yüksek oyuncularına dikkat çeken Herve Penot, şöyle devam etti: “Bana göre asıl tehdit Osimhen olacak. Havadan gelen toplarda ve savunmayı parçalama biçimiyle rakiplerini mahvedebilir. Leroy Sane'nin ortaya neler koyabileceğini asla kestiremezsiniz; Barış Alper Yılmaz ise önemli bir rol oynayabilir. Orta sahada Lemina'yı da beğeniyorum; güçlü ve karakterli oynayabiliyor. Üstelik inanılmaz bir oyuncunuz var: Rafael Leao. İyi günündeyse, her türlü savunmayı darmadağın edebilir. Güçlü, her şeyi yapabilecek kapasitede. Ancak kötü bir gününde, son derece sinir bozucu olabiliyor.”

Galatasaray Futbol Takımı

“KAZANACAK GÜÇLERİ VAR”

Karşılaşmada favori tarafla ilgili düşüncesini anlatan Penot, son olarak şunları söyledi: “Galatasaray'ı şu ana kadar Şampiyonlar Ligi'ndeki performansına bakarak değerlendirmek zor; çünkü Barcelona ve Sporting Lizbon gibi hiç de kolay olmayan iki rakiple karşılaştılar. Lille deplasmanında galip gelecek güçleri var ancak maçın berabere bitmesi durumunda şaşırmam. Lille, ayrıca şu sıralar pek iyi bir form grafiğine sahip değil; Galatasaray bunu fırsata çevirebilir."

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