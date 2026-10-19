ÖZEL | Oğuz Aydın için çarpıcı sözler: Sakatlanmasın diye oyundan alırdım, profesyonel olsun diye bir ay yalvardım

Fenerbahçe’de son haftalardaki performansıyla dikkat çeken Oğuz Aydın’ın Bucaspor dönemindeki hocaları Aytekin Sümbül ve Uğur Balcıoğlu, Türkiye Gazetesi’ne konuştu. Sümbül, millî futbolcuyu profesyonel yapmak için bir ay uğraştığını anlatırken oyun tarzını Luis Figo’ya benzetti. Balcıoğlu ise öğrencisinin ilk 11’de oynaması gerektiğini belirterek Manchester City ve Liverpool seviyesine ulaşabileceğini söyledi.

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Oğuz Aydın’ın futbol yolculuğunda emeği bulunan Aytekin Sümbül ve Uğur Balcıoğlu, eski öğrencilerinin gelişimini ve Avrupa’da oynama potansiyelini değerlendirdi. İki teknik adam, millî futbolcunun yeteneklerini daha fazla gösterebilmesi için düzenli forma giymesi ve sahada sorumluluk alması gerektiğini vurguladı.

Oğuz Aydın

HOLLANDA’DA KEŞFEDİLDİ, BUCA’DA YETİŞTİ

Aytekin Sümbül, Oğuz’un Buca Akademi’nin Avrupa’daki oyuncuları takip etmek için oluşturduğu scout ekibi tarafından Hollanda’da keşfedildiğini söyledi. AZ Alkmaar’dan kadrolarına kattıkları oyuncunun gelişimi için özel çalışmalar yaptıklarını anlatan Sümbül, şu ifadeleri kullandı:

“Yaklaşık 5-6 yıl boyunca akademimizde eğitimini sürdüren Oğuz'a özel idmanlar ve bireysel çalışmalar uygulandı. Ayrıca her akademi takımının iki psikoloğu bulunuyordu ve ihtiyaç duyduğu her an öğretmenler grubuyla görüşüp ek ders alabilmesi sağlanıyordu. Oğuz, çok iyi bir akademi eğitimi aldı.”

Aytekin Sümbül

“PROFESYONEL YAPALIM DİYE ADETA YALVARDIM”

Bucaspor’un ligde iyi sonuçlar aldığı dönemde yöneticilerin Oğuz’u profesyonel yapmaya ihtiyaç duymadığını anlatan Sümbül, genç oyuncuya fırsat verilmesi için ısrar ettiğini belirtti:

“Tam bir ay boyunca bunu onlara anlatamadım; profesyonel yapalım diye adeta yalvardım. Oğuz’u profesyonel yapmak için 1 ay uğraştım. En sonunda profesyonel yaptık ve oynatmaya başladık. Oğuz, ekibimizin ne kadar haklı olduğunu gösterdi.”

ÖZEL | Oğuz Aydın için çarpıcı sözler: Sakatlanmasın diye oyundan alırdım, profesyonel olsun diye bir ay yalvardım

“SAKATLANMASIN DİYE OYUNDAN ALIRDIM”

Oğuz’un çalımlarıyla rakiplerini zorladığını söyleyen Sümbül, sert müdahalelerden endişe ettiği için bazı maçlarda öğrencisini kenara aldığını anlattı:

“Ben onu sakatlanmasın diye oyundan alırdım. Bir kişiyi geçiyor, çalım gösteriyor, yere yatırıyor; öbürünü geçiyor... Bu sefer rakip artık kontrolden çıkıp onu sakatlamaya kalkışıyor.”

Millî futbolcunun dar alandaki becerisine, süratine ve iki ayağını da kullanabilmesine dikkat çeken Sümbül, şöyle devam etti:

“Oğuz, birkaç metrekarelik dar alanda 3-4 oyuncuyu geçebilme yeteneğine sahip. Aynı zamanda fuleli adımlarla uzayabilen bir oyuncu; yani önüne atılan uzun toplarda rakiplerinin onu yakalama şansı çok az. Topla buluştuğunda son derece zeki davranıyor, her iki ayağını da etkili bir şekilde kullanabiliyor.”

ÖZEL | Oğuz Aydın için çarpıcı sözler: Sakatlanmasın diye oyundan alırdım, profesyonel olsun diye bir ay yalvardım

“OYUNU OKUMASI ÇOK İYİ”

Öğrencisinin son dönemdeki yükselişini değerlendiren Sümbül, özgüven ve konsantrasyonun Oğuz’un performansında belirleyici olduğunu söyledi:

“Kafası rahat olduğu, gerekli konsantrasyonu sağladığı ve özgüveni arttığı zaman çok daha iyi işler yapabileceğini söylemiştim; nitekim bu da gerçekleşiyor. Çünkü algısı ve oyunu okuması çok iyi seviyede. Maç içinde pozisyonu sonuçlandıracak oyuncuları bulabiliyor.”

“LUIS FIGO’YU ANDIRIYOR”

Oğuz’un gelişimini sürdürebilmesi için özellikle büyük maçlarda daha fazla süre alması gerektiğini savunan Sümbül, oyun tarzını Portekizli eski yıldız Luis Figo’ya benzetti:

“Oyuncu oynatıldıkça gelişir; oynamayan oyuncuyu geliştiremezsiniz. Oğuz’un topu alışı, topa birkaç kez dokunuşu, ardından ivmelenip topu stop edişi, çalım atması ve pas vermesi Luis Figo’yu andırıyor.”

ÖZEL | Oğuz Aydın için çarpıcı sözler: Sakatlanmasın diye oyundan alırdım, profesyonel olsun diye bir ay yalvardım

“PREMİER LİG’E UYUM SAĞLAR”

Oğuz’un adının Premier Lig ekipleriyle anılmasını da değerlendiren Sümbül, öğrencisinin İngiliz futboluna uyum sağlayabileceğini söyledi:

“İngiliz futbolu fiziksel güç ve hız anlamında çok önde olsa da Oğuz buna rahatlıkla ayak uydurur. Çok zeki bir oyuncu; nerede, ne yapması gerektiğini çok iyi biliyor. Fiziksel kalitesi biraz daha geliştirilebilir ki oradaki antrenmanlar ve çalışma temposuyla bunu yapabilecek kapasiteye sahip.”

Uğur Balcıoğlu

BALCIOĞLU: “BİZİ MAHCUP ETMEDİ”

Uğur Balcıoğlu ise Bucaspor’da birlikte çalışmaya başladıklarında Oğuz’un futbola biraz küskün olduğunu anlattı. Öğrencisini topla daha fazla oynaması, adam eksiltmesi ve yeteneklerini kullanması için cesaretlendirdiğini belirten Balcıoğlu, şunları söyledi:

“İlk gittiğimizdeki Oğuz ile sezon sonundaki Oğuz arasında inanılmaz büyük bir fark vardı. Ona, ‘Seni büyük takımlarda ve milli takımlarda göreceğime inanıyorum’ demiştim. Bizi mahcup etmedi. Bugünlere geleceğinin sinyallerini o zamanki oyunuyla vermişti zaten.”

“YAMAL VE VINÍCIUS GİBİ ÖZGÜR OLMALI”

Oğuz’un sahada daha serbest hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Balcıoğlu, teknik heyetin ve taraftarın desteğinin önemine dikkat çekti:

“Lamine Yamal ve Vinícius Júnior gibi kanat oyuncularına sağlanan özgürlük Oğuz’a da verilirse, topla daha fazla buluşarak yeteneklerini gösterecektir. Adam eksiltme ve çalım atma konusunda çok başarılı; bu yüzden teknik heyet ona serbestlik tanır, taraftar da top kaybettiğinde baskı kurmazsa geçemeyeceği oyuncu yok.”

“İLK 11’DE OLMAYI FAZLASIYLA HAK EDİYOR”

Oğuz’un süre alamadığında içine kapandığını söyleyen Balcıoğlu, bunun yalnızca yedek kalmasından değil, takımına katkı sağlayamamanın üzüntüsünden kaynaklandığını belirtti.

Öğrencisinin ilk 11’de yer alması gerektiğini savunan teknik adam, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Bence ilk 11’de olmayı fazlasıyla hak ediyor. İsmail Kartal’ın kadroya ilk yazacağı isim Oğuz olmalı. Şu anki formuyla Mason Greenwood’dan bile önde olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe’de hücum anlamındaki bütün problemleri çözecek oyuncu bence Oğuz’dur.”

“MANCHESTER CITY VE LIVERPOOL’A GEÇEBİLİR”

Oğuz’un Avrupa’da daha da gelişeceğine inandığını belirten Balcıoğlu, muhtemel transferinde hedefi olan ve şampiyonluk mücadelesi veren bir takımı tercih etmesini önerdi:

“Aston Villa’ya giderse oradan belki de Manchester City ve Liverpool’a geçebilir; o seviyede bir oyuncu. Ama Avrupa’ya gidecekse, gelişimini daha çabuk sağlamak için tercihini hedefi olan ve şampiyonluğa oynayan bir takımdan yana kullanmalı.”

Eski öğrencisini izlemekten gurur duyduğunu dile getiren Balcıoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

“Gerçekten hem yetenek hem de karakter olarak çok üst seviyede bir oyuncu. Oğuz’da emeğimiz olduğu için çok mutluyuz; onu bu seviyelerde görmek bizi gururlandırıyor.”

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