"Helal olsun lan sana" dedi, 6-0 sonrası Fenerbahçeli oyuncuyu alkışladı

Yorumcu Nihat Kahveci, Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe'nin deplasmanda Aston Villa'ya 6-0 yenildiği maçı değerlendirdi. 46 yaşındaki eski futbolcu, sarı-lacivertli ekibin milli futbolcusuna ayrı bir parantez açtı.

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Fenerbahçe, İngiliz ekibi Aston Villa'ya 6-0 mağlup oldu. Villa Park'taki kâbus gecesini değerlendiren Nihat Kahveci, sarı-lacivertli takımın milli oyuncusundan övgüyle bahsetti.

Nihat Kahveci

"10 MAÇ PEŞ PEŞE İLK 11 OYNATIRIM"

Kontraspor YouTube kanalında konuşan Kahveci, "Yemin ediyorum böyle olmaz. Geçen seneki Aston Villa'ya iç sahada ilk yarı iyi oynamış rakibe ikinci yarı akıyorsun ki bu kadrodan daha kötü kadroyla. Oğuz! (Alkışlıyor) Helal olsun lan sana, vallahi helal olsun! 10 maç ilk 11 oynatırım peş peşe, bugün tek başına oynadı" ifadelerini kullandı.

Oğuz Aydın, ilk 11 başladığı Aston Villa maçında 90 dakika sahada kaldı.

14 MAÇTA 5 GOLE KATKI

Güncel piyasa değeri 9 milyon euro olarak gösterilen 25 yaşındaki futbolcu, bu sezon 14 karşılaşmada görev yaptı. Oğuz Aydın, sahada kaldığı 544 dakikada 2 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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