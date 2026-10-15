Devler Ligi'nde 6-0 kâbusu sonrası çarpıcı İsmail Kartal iddiası: Final maçı olur

Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Aston Villa'ya 6-0 kaybetti. Sarı-lacivertli takımın eski golcüsü Semih Şentürk, ağır yenilgi sonrası teknik direktör İsmail Kartal'la ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu.

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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Premier Lig temsilcisi Aston Villa'ya deplasmanda 6-0 mağlup oldu. Teknik direktör İsmail Kartal, farklı mağlubiyet sonrası yaptığı açıklamada, "Ben, ekibim ve oyuncularım bugün çok büyük ders çıkardık. Kabul edilebilir bir sonuç değil. İki gün sonra çok önemli bir lig maçımız var, onu düşünmek zorundayız" ifadelerini kullandı.

İsmail kartal, Roma maçı sonrası istifa etmiş, bir gün sonra kararından vazgeçmişti.

"GALATASARAY DERBİSİ FİNAL OLUR"

Asist Analiz YouTube kanalında karşılaşmayı değerlendiren Semih Şentürk, deneyimli teknik adamla ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya attı.

Semih Şentürk

Fenerbahçe'de uzun yıllar forma giyen ve 4 farklı dönemde altyapıda görev alan eski milli futbolcu, "İsmail Kartal için tehlike çanları bugün itibarıyla çalmaya başladı. Galatasaray maçı final maçı olur İsmail Kartal için" ifadelerini kullandı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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