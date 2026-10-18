UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray'ın çarşamba günü Lille ile oynayacağı maç öncesinde Fransız ekibinin eski yıldızları Pascal Plancque ve Pascal Cygan, Türkiye Gazetesi'ne özel açıklamalarda bulundu. Victor Osimhen tehlikesine dikkat çeken efsane isimler, karşılaşmanın 1-1 berabere biteceğini öngördü.

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Devler Ligi’ne ilk iki maçta aldığı mağlubiyetlerle kötü bir başlangıç yapan ve taraftarını üzen sarı-kırmızılılar, gözünü Lille deplasmanına çevirdi. Zorlu mücadeleden galibiyetle ayrılarak yeni bir sayfa açmak isteyen temsilcimizde teknik direktör Okan Buruk ve öğrencileri üç puana kilitlendi. Karşılaşma öncesi Lille’in eski futbolcuları Pascal Plancque ve Pascal Cygan, Türkiye Gazetesi’ne konuştu.

ÖZEL | Lille’in eski yıldızlarından Plancque ve Cygan, Galatasaray maçı için konuştu: Galatasaray her rakibe zarar verebilir

PLANCQUE: “REAKSİYON BEKLİYORUM”

Fransız ekibinde bir dönem futbolcu ve yardımcı antrenör olarak görev yapan Pascal Plancque, Lille’in son dönemdeki performansıyla ilgili olarak, “Ligue 1'e çok iyi bir başlangıç ​​yaptı ve puan tablosunun üst sıralarında yer alıyor; bu da istikrar adına iyi bir işaret. Şampiyonlar Ligi bambaşka bir seviye; Betis ve Arsenal karşısında alınan iki mağlubiyet de bunu gösteriyor. Ancak rekabette henüz yolun başındayız. Kadroda kalite var; kendi taraftarlarının önünde bir tepki ortaya koymalarını bekliyorum.” dedi.

Pascal Plancque

“DAVİDE DOĞRU YOLDA”

Teknik direktör Davide Ancelotti’nin takıma etkisini değerlendiren Plancque, “Davide, dünyanın en büyük kulüplerinde, işin en iyilerinden eğitim aldı. Ben de uzun yıllar asistanlık yaptım, bu yüzden o deneyimin ne kadar değerli olduğunu biliyorum. Şimdi asıl mesele tüm bu fikirleri ve tüm bu deneyimi her gün bir başantrenör olarak ortaya koyacağı kendi çalışmalarına dönüştürebilmek. Ligdeki başlangıcı doğru yolda olduğunu gösteriyor.” diye konuştu.

Pascal Plancque

“GÖZLER BERKE VE BAŞAR’DA”

Lille’in bu maçta öne çıkmasını beklediği isimlerine dikkat çeken 63 yaşındaki çalıştırıcı, “Lille'in iyi genç oyuncuları var ancak bir kısmının bu seviyede potansiyelini henüz kanıtlaması gerekiyor. Bu oyuncular gruba liderlik, soğukkanlılık ve kazanma zihniyeti katan Olivier Giroud ve Benjamin André gibi deneyimli oyuncular tarafından güçlü bir şekilde destekleniyorlar. Bu denge Lille'in temel gücüdür. Türk taraftarlar da Berke Özer ve Başar Önal'ı yakından takip edecek. Galatasaray, tek bir oyuncudan ziyade kolektif yapıya odaklanmalı.” ifadelerini kullandı.

ÖZEL | Lille’in eski yıldızlarından Plancque ve Cygan, Galatasaray maçı için konuştu: Galatasaray her rakibe zarar verebilir

“OSİMHEN ANA TEHDİT”

Temsilcimizin kadro kalitesine vurgu yapan tecrübeli teknik adam, şöyle devam etti: “Galatasaray, her hattında uluslararası kalitede oyuncular barındıran çok güçlü bir kadroya sahip. Leão, Sané, Torreira ve Lemina gibi oyuncular, en üst seviyede edindikleri büyük bir tecrübeyi beraberlerinde getiriyorlar. Victor Osimhen, ana tehdittir. Lille'de yalnızca bir sezon kaldı ancak gücü, hızı ve gol açlığıyla çok güçlü bir izlenim bıraktı. O zamandan beri Avrupa'nın en iyi forvetlerinden biri haline geldi. Lille savunmacılarının çok dikkatli olmaları gerekecek.”

ÖZEL | Lille’in eski yıldızlarından Plancque ve Cygan, Galatasaray maçı için konuştu: Galatasaray her rakibe zarar verebilir

“HER RAKİBE ZARAR VEREBİLİR”

Stadyumdaki atmosferi anlatan ve skora dair tahminde bulunan Pascal Plancque, sözlerini şöyle tamamladı: “Pierre-Mauroy'daki atmosfer, tutkulu ve sadık taraftarlarıyla oldukça güzel. Fransız futbol kültürü kuzeyde oldukça güçlüdür; taraftarlar, Avrupa kupası gecelerinde takımı gerçekten ateşler ve itici bir güç olur. Ancak Galatasaraylı oyuncular, dünyanın en yoğun ve baskılı atmosferlerinden bazılarında oynamaya alışkınlar. Bundan dolayı atmosfere çok fazla şaşıracaklarını sanmıyorum. Dengeli ve açık bir maç olması bekleniyor. Lille, kendi sahasında ilk puanını almayı hedefleyecektir; Galatasaray ise her rakibe zarar verebilecek kaliteye sahip. Bir skor vermem gerekirse 1-1 derdim.”

ÖZEL | Lille’in eski yıldızlarından Plancque ve Cygan, Galatasaray maçı için konuştu: Galatasaray her rakibe zarar verebilir

CYGAN: “MUTLAKA KAZANILMALI”

Lille’in bir başka eski yıldızı Pascal Cygan ise bu maçın Fransız ekibi için öneminden bahsederek, “Lig 1'de takım ilk üçte olduğu için işler iyi gidiyor ancak Şampiyonlar Ligi'nde, sakat oyuncuların da çokluğu göz önüne alındığında seviye biraz fazla yüksek geliyor. Lille, kendi evinde oynuyor ve ilk puanlarını alması gerekiyor. Skor tahminim 1-1. Özellikle bu yeni grup formatında, evdeki bir maç mutlaka kazanılmalı.” dedi.

ÖZEL | Lille’in eski yıldızlarından Plancque ve Cygan, Galatasaray maçı için konuştu: Galatasaray her rakibe zarar verebilir

“UEDA VE GİROUD EN TEHLİKELİSİ”

Ligue 1 temsilcisinin dikkat çeken oyuncularına değinen Cygan, “Şimdilik, Davide Ancelotti'nin takımı üzerindeki etkisi ve aldıkları sonuçlar geçen yılki çabaların bir ürünü gibi görünüyor. Ancelotti, takıma henüz yeni gelmiş çok genç bir teknik direktör, bu yüzden fikirlerini hayata geçirebilmesi için ona biraz zaman tanıyoruz. Lille'in uzun zamandır sahip olduğu en büyük güç, sergilediği özveridir; nitekim Ayase Ueda da attığı gollerle sezona oldukça iyi bir başlangıç ​​yaptı. Giroud ise hâlâ bildiğimiz Giroud gibi olmaya ve oynamaya devam ediyor.” tespitinde bulundu.

ÖZEL | Lille’in eski yıldızlarından Plancque ve Cygan, Galatasaray maçı için konuştu: Galatasaray her rakibe zarar verebilir

“OSİMHEN VE LEAO’YA DİKKAT!”

Temsilcimizin kadro anlamında avantajlı yönlerine ve yıldız isimlerine dikkat çeken tecrübeli teknik adam, şöyle devam etti: “Galatasaray’a gelince tehlikeli oyuncuların başında tabii ki Osimhen’i söyleyebilirim. Galatasaray'ı kırmak istemem ama onun hâlâ neden büyük bir Avrupa kulübünde oynamadığını bir türlü anlamıyorum. Rafael Leao da çok iyi bir oyuncu. Ayrıca bazı Lille oyuncularındaki tecrübe eksikliği skoru sizin lehinize çevirebilir.”

ÖZEL | Lille’in eski yıldızlarından Plancque ve Cygan, Galatasaray maçı için konuştu: Galatasaray her rakibe zarar verebilir

“TÜRK TAKIMI BASKIDAN ETKİLENMEZ”

Fransız ekibinin sahasındaki atmosferle ilgili konuşan 52 yaşındaki çalıştırıcı, son olarak şunları söyledi: “Fransa'da ve özellikle Lille'de; İngiltere, İspanya veya Türkiye'dekine benzer güçlü bir futbol kültürü yok. Pierre-Mauroy'daki atmosfer, Türk takımı için aşılması imkânsız bir baskı oluşturmayacaktır. Bana kalırsa Fransa’da gerçekten öne çıkan sadece iki büyük atmosfer var; onlar da Marsilya ve Paris’te.”

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