Galatasaray’ın Gençlerbirliği karşısında son dakikada bulduğu golle kazandığı maçı değerlendiren Tugay Kerimoğlu, sarı kırmızılıların oyununu eleştirdi. İlkay Gündoğan’ın daha fazla süre alması gerektiğini vurgulayan Kerimoğlu, “Artık bir şeylerin değişmesi lazım” diyerek teknik heyete dikkat çeken mesajlar verdi.

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Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Gençlerbirliği’ni Deniz Gül’ün 88. dakikada attığı golle 1-0 mağlup eden Galatasaray, puanını 19’a yükselterek liderliğini sürdürdü. Sarı kırmızılıların ortaya koyduğu futbol ise tartışma konusu oldu.

TRT Spor yorumcusu Tugay Kerimoğlu, Galatasaray’ın performansını eleştirirken İlkay Gündoğan’ın daha fazla süre alması gerektiğini söyledi.

Tugay Kerimoğlu'ndan sert eleştiri: Galatasaray'da bir şeylerin değişmesi lazım

GENÇLERBİRLİĞİ İÇİN ADALETSİZ BİR SONUÇ

Karşılaşmanın ilk yarısındaki oyunu değerlendiren Tugay Kerimoğlu, Gençlerbirliği’nin yakaladığı fırsatlara dikkat çekti. İki takımın da ilk 30 dakikada durağan bir görüntü sergilediğini belirten Kerimoğlu, ev sahibi ekibin devrenin son bölümünde önemli pozisyonlar bulduğunu ifade etti.

Kerimoğlu, “Zor bir deplasman gibi görünüyor aslında kötü oyun karşısında zor bir deplasman. Performanslar iyi olmayınca senin istediğin oyun karşılığını vermiyor. İlk yarının son 15 dakikasını pozisyonlar üzerinden yorumladığımda Gençlerbirliği'nin çok fazla pozisyonu var. Kaçıran Salih, 2 tane net var. Futbol bazen adalet dağıtır diyoruz ama bugün itibarıyla Gençlerbirliği adına adaletli olmadığı bir gün var” dedi.

Tugay Kerimoğlu'ndan sert eleştiri: Galatasaray'da bir şeylerin değişmesi lazım

EREN ELMALI ELEŞTİRİSİ: “DİKİNE GİTMEDİ”

Galatasaraylı futbolcuların performanslarını da değerlendiren Kerimoğlu, Gençlerbirliği’nden Batrakov ve Metehan’ın oyun anlayışına dikkat çekti. Sarı kırmızılılarda Eren Elmalı’nın tercihlerinden memnun olmadığını dile getiren yorumcu, oyuncunun hücumdaki yaklaşımını eleştirdi.

Kerimoğlu, “Eren'e ne zaman top gelse tek fikri Abdülkerim'e pas vermek oldu. Bir kere oyunda dikine gitmedi. Yani Eren'e ne olduğunu bilmiyorum. Korku mudur, tepki göreceğim diye herhangi bir girişi olmama sebebi mi var?” ifadelerini kullandı.

Tugay Kerimoğlu'ndan sert eleştiri: Galatasaray'da bir şeylerin değişmesi lazım

“ARTIK İLKAY İLE OYNAMAK ZORUNDASIN”

Galatasaray’ın orta sahadaki oyun kurma becerisine değinen Kerimoğlu, İlkay Gündoğan’ın performansını öne çıkardı. Tecrübeli futbolcunun oyuna girdikten sonra takımın topa sahip olma ve pas yapma özelliğine katkı sağladığını belirten yorumcu, İlkay’ın daha fazla süre alması gerektiğini söyledi.

Kerimoğlu, “Belki bir problem vardır, belki tercihlerini farklı kullanıyordur ama oyuna girdikten sonra Galatasaray'ın top yapabilme özelliğini gördük gibi. İlkay biraz bunu yapabildi. Son 20-25 dakikada bunu gördüm ama bu sürelerin artması gerekiyor. Artık o İlkay'ı geri istemeniz lazım. Özel bir oyuncu” değerlendirmesinde bulundu.

Tugay Kerimoğlu'ndan sert eleştiri: Galatasaray'da bir şeylerin değişmesi lazım

“GALATASARAY'IN OYUNU BU DEĞİL”

Sarı kırmızılı takımın hücum hattındaki oyuncu tercihlerine de değinen Kerimoğlu, teknik heyetin futbolcuların bireysel özelliklerinden daha fazla yararlanması gerektiğini ifade etti. Sane, Leao ve Osimhen üzerinden örnek veren yorumcu, oyuncu isimlerinden ziyade sahadaki oyunun gelişimine odaklanılması gerektiğini vurguladı.

Kerimoğlu, “Galatasaray takımında artık bir şeylerin değişmesi lazım. Sağa Sane'yi koy kimse bir şey der mi? Leao'yu sola koy kimse bir şey der mi? Öne Osimhen'i koy, Batrakov'dan vazgeçmem bundan böyle. Oyuncuların özelliklerinden faydalanmak var ama oyun gelişmiyorsa faydalanamazsın. Bu çok zor. Bazen bazı oyuncuların üzerinde inat etmek çok doğru bir karar mekanizması değil. Bazen vazgeçmeniz de lazım. İsmi ne kadar büyük olursa olsun” dedi.

Deniz Gül’ün son bölümde oyuna girerek galibiyet golünü atmasına da değinen Kerimoğlu, “Bugün şanstı. Leao sakatlandı, Deniz girdi, o da golü yaptı. Galatasaray'ın oyunu bu değil” ifadelerini kullandı.

Tugay Kerimoğlu'ndan sert eleştiri: Galatasaray'da bir şeylerin değişmesi lazım

“FORMUNU ZAMANLA TUTAR”

Futbolcuların performansındaki düşüşün değerlendirilmesi gerektiğini belirten Kerimoğlu, form seviyesi ve yaşanan sorunların oyuncular üzerindeki etkisine dikkat çekti.

Kerimoğlu, “Form seviyesi yüzde 100 olan bir oyuncu yüzde 50'sini kaybedince eski performansını beklememek lazım. Zamanla formunu tutar. Yaşadığı problemler olduğu gerçek” sözleriyle değerlendirmelerini tamamladı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ERENAY KOÇKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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