İlkay Gündoğan'dan Okan Buruk cevabı: "Yanlış anlaşıldım"

Galatasaray'ın tecrübeli yıldızı İlkay Gündoğan, Gençlerbirliği'ni mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Gündoğan, ilk yarıdaki performansı eleştirerek ikinci yarıda galibiyeti hak ettiklerini söyledi. Tecrübeli futbolcu, forma şansı bulamamasıyla ilgili açıklamalarının yanlış anlaşıldığını belirterek takımına her zaman katkı sağlamaya hazır olduğunu vurguladı.

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Trendyol Süper Lig'in sekizinci haftasında Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup eden Galatasaray'da İlkay Gündoğan, karşılaşmanın ardından konuştu.

"İLK YARI PEK İYİ OYNAYAMADIK"

Karşılaşmadaki performanslarını değerlendiren İlkay Gündoğan, "İlk yarı pek iyi oynayamadık. İstediğimiz oyunu sergileyemedik. Bağlantı oyunumuz iyi değildi. Oyunun ortası çok açık kaldı. Bu zeminde her ikinci topu da kazanmak da kolay değil. Sonuçta rakibimiz de iyi. İkinci yarı biraz daha basit, daha sakin oynadık. Ben de tecrübemle arkadaşlarıma yardımcı olmak istedim. Pozisyonu tutup, bağlantı oyunu kurup, iyi paslarla takım arkadaşlarımı beslemek istiyordum." şeklinde konuştu.

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"KALECİ HATASI OLSA DA..."

Galibiyeti getiren gole ilişkin konuşan Gündoğan, "Golü bulduk çok şükür sonunda, kaleci hatası olsa da... Son 25 dakika çok pozisyona girdik. İkinci topları aldık. Baskıyı sürdürdük ve bu golü getirdik. İkinci yarıdaki oyunumuzla 3 puanı hak ettiğimizi biliyoruz ama ilk yarıyı ve Gençlerbirliği'nin girdiği pozisyonları unutmamak, iyi analiz etmek gerekiyor. Her maç zor, her maç mücadele istiyor. 3 puandan mutluyuz ama bu maçın derslerini hızlıca almamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

İlkay Gündoğan (solda)

"YANLIŞ ANLAŞILMA OLDU"

Daha önce yaptığı açıklama ve Okan Buruk'un bu konudaki sözleri hatırlatılan İlkay Gündoğan, "Yanlış anlaşılma oldu orada. Eğer hazır olmasam, kendimi her idmanda ispatlamasam maç kadrosuna giremem, girmem de yanlıştır. Nerede olursa olsun, deplasmanda evde, her maça giderim, oynamam oynarım. Biz de futbolcuyuz, oynamak isteriz. Uzun süredir vakit alamadım. Moral bozmamaya çalışıyorum. Öncelikle her zaman kendim aynaya bakarım. Ondan sonrası teknik direktörün kararı. Buna hep saygı gösteriyorum ama 18 senedir her maça en iyi şekilde hazırlanırım. Takımın bana ihtiyacı olursa seve seve bu kulübe, takım arkadaşlarıma yardımcı olurum." cevabını verdi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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