Deniz Gül sahneye çıktı, Galatasaray 3 puana uzandı

Galatasaray, Süper Lig'in sekizinci haftasında deplasmanda karşılaştığı Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup ederek Barcelona yenilgisinin ardından moral buldu. Sarı kırmızılı ekip, ligde çıktığı 8 maçta 6 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyet yaşayarak 19 puanla haftayı lider tamamlamayı garantiledi. Sarı kırmızılı takımın başına 2022-2023 sezonunda gelen Buruk, takımın başındaki 150. galibiyetini Gençlerbirliği karşısında aldı. Başkent deplasmanında kayıpsız ayrılan Cimbom, Süper Lig'de rakibine karşı yaptığı son 6 müsabakayı da 3 puanla kapattı. Ligde galibiyet hasreti 6 maça çıkan Ankara temsilcisi ise 8 puanda kaldı.

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Okan Buruk'un teknik direktörlüğündeki Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in sekizinci haftasında Bernd Storck yönetimindeki Gençlerbirliği'ne konuk oldu.

GALİBİYET 88'DE GELDİ

Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadelede Galatasaray, Gençlerbirliği'ni 1-0'lık skorla mağlup etti. Sarı kırmızılıların galibiyet golünü, kaleci İrfan Can Eğribayat'ın büyük hatası sonrası 88. dakikada Deniz Gül attı.

LEAO SAKATLANDI

Galatasaray'ın Gençlerbirliği'ne konuk olduğu maçta 61. dakikada oyuna giren Rafael Leao, sakatlanarak 77'de oyundan çıktı.

ASLAN ZİRVEYİ BIRAKMADI

Bu skorla ligde art arda ikinci galibiyetini elde eden Galatasaray, puanını 19 yaparak haftayı lider bitirmeyi garantiledi. Süper Lig'de galibiyet hasreti 6 maça çıkan Ankara temsilcisi ise 8 puanda kaldı.

ÖNCE LILLE SONRA FENERBAHÇE

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Lille ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, Süper Lig'in bir sonraki haftasında ise ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

Gençlerbirliği - Galatasaray

MAÇTAN KRİTİK ANLAR

18. dakikada sol kanatta topla buluşan Tongya'nın vuruşunda, savunmadan seken top kornere gitti.

36. dakikada Gençlerbirliği gole yaklaştı. Sane'nin kaptırdığı pozisyonda sağ kanattan yapılan ortada Salih Uçan defanstan seken topla ceza sahasında buluştu. Salih'in vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'ın müdahalesiyle direğe çarparak kornere çıktı.

37. dakikada sağ kanattan kullanılan kornerde Luis'in ortasında Thalisson'un kale sahasından kafa vuruşunda, top az farkla auta gitti.

39. dakikada Sane'nin ortasında arka direkte Osimhen'in kafa vuruşunda, yerden seken meşin yuvarlağı kaleci İrfan Can Eğribayat kurtardı. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.

41. dakikada sağdan yapılan ortada Salih Uçan, kale önünde istediği vuruşu yapamadı ve top auta gitti.

45+1. dakikada Osimhen'in çevirdiği topta Batrakov müsait pozisyonda topu auta yolladı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

Gençlerbirliği - Galatasaray

50. dakikada orta sahadan Eren Elmalı'nın kullandığı serbest vuruşta defansın arkasına sarkan Sallai, ceza sahası içinde topu kaleci İrfan Can Eğribayat'ın üzerine vurdu.

52. dakikada ceza sahasının solunda topla buluşan Tongya'nın pasında Gouveia, meşin yuvarlağı üstten auta yolladı.

60. dakikada sağdan kullanılan kornerde Osimhen'in kafa vuruşunda, topu İrfan Can Eğribayat kornere çeldi.

62. dakikada defansın arkasına atılan pasla topla buluşan Mendes'in şutunda, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

85. dakikada Galatasaray gole yaklaştı. Sol kanattan ceza sahasına giren Deniz Gül'ün pasında Batrakov'un vuruşunda, top kaleci İrfan Can Eğribayat'ta kaldı.

88. dakikada konuk ekip öne geçti. Fıratcan Üzüm'ün kaptırdığı topla atağa çıkan Galatasaray'da sağ kanattan ceza sahasına giren Deniz Gül, dar açıdan çektiği şutta top ağlarla buluşturdu: 0-1

Sarı-kırmızılı ekip karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

Gençlerbirliği - Galatasaray

ZEMİNDE SU BİRİKİNTİSİ YOK

Gün boyu etkili olan yağışın ardından Eryaman Stadyumu’nun zemini sosyal medyada gündem oldu. Geçen hafta oynanan Amed Sportif Faaliyetler maçında da zeminle ilgili sorun yaşandığı iddiaları tartışma konusu olmuştu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara’da kuvvetli yağış ihtimaline karşı uyarıda bulunmuştu. Etimesgut’ta maç saatinde havanın hafif yağmurlu, hissedilen sıcaklığın 12 derece olduğu belirtildi.

Gençlerbirliği - Galatasaray

GALATASARAY’DA 4 DEĞİŞİKLİK

Ligde oynadığı 7 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Galatasaray, 16 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Hafta içinde Şampiyonlar Ligi’nde Barcelona’ya 4-1 mağlup olan sarı-kırmızılılar, Ankara deplasmanında kazanarak hem moral bulmayı hem de zirvedeki yerini korumayı hedefliyor.

Galatasaray’da kırmızı kart cezaları bulunan Lucas Torreira ve Lesley Ugochukwu forma giyemeyecek. Sakatlığı bulunan Wilfried Singo’nun da karşılaşmada görev alması beklenmiyor. Cezası sona eren teknik direktör Okan Buruk ise takımının başında sahaya çıkacak.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk son oynadıkları Barcelona maçının 11'ine göre Başkent ekibi karşısında 4 değişiklik yaptı. Buruk; Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Rafael Leao ve Yunus Akgün'ün yerine Roland Sallai, Abdülkerim Bardakcı, Gabriel Sara ve Leroy Sane'ye görev verdi.

Gençlerbirliği - Galatasaray

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ERENAY KOÇKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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