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Galatasaray'a derbi öncesi Leao'dan kötü haber

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Galatasaray'a derbi öncesi Leao'dan kötü haber
Başlık ResmiGalatasaray'a derbi öncesi Leao'dan kötü haber

Süper Lig'de Gençlerbirliği'ne konuk olan Galatasaray'da Portekizli yıldız Rafael Leao, sakatlanarak oyundan çıktı. Karşılaşmanın ardından oyuncunun sakatlık durumu hakkında konuşan Okan Buruk, "Sadece Leao zeminden dolayı ayağı kaydığı için bir sakatlık geçirdi. Şimdi kontrolleri yapılacak ama bir ağrıyla çıktı." dedi.

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Galatasaray'ın Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup ettiği maçta 61. dakikada oyuna giren Rafael Leao, 77. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı. Oyuna girdikten kısa süre sonra sakatlık yaşayan Leao, kulüp doktoru Yener İnce'nin uyarısıyla oyundan alındı.

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"AYAĞI KAYDIĞI İÇİN BİR SAKATLIK GEÇİRDİ"

Portekizli futbolcunun sağlık durumuna ilişkin konuşan Okan Buruk, "Zeminin kötülüğünden bir sakatlıkla kurtardık diyelim. Sadece Leao zeminden dolayı ayağı kaydığı için bir sakatlık geçirdi. Şimdi kontrolleri yapılacak ama bir ağrıyla çıktı. Biz de daha fazla devam edip riske etmesini istemedik. Kontrolleri yapılacak ama dediğim gibi yani bu zeminde bir sakatlıkla kurtardığımız için şanslıyız, hem de Şampiyonlar Ligi maçı öncesi. Bu zeminlerin kontrolü Türkiye Futbol Federasyonunda olması gerekiyor. Çünkü futbolcu sağlığı çok önemli. Gençlerbirliği oyuncuları için de aynı şekilde. Bu tür bir zeminde futbol oynatmak Süper Lig'de doğru olduğunu düşünmüyorum. Eğer adını Süper Lig koyuyorsanız, buranın Süper Lig olması için zeminlerin de Süper Lig'e yakışır zeminler olması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in dokuzuncu haftasındaki derbide ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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