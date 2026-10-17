Galatasaray yıldızı için Flick itirafı: Barcelona'nın transfer kararını açıkladı

Barcelona'da 1994-1995 sezonunda forma giyen eski Rus futbolcu Igor Korneyev, Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova'dan 25 milyon Euro bonservisle transfer ettiği vatandaşı Aleksey Batrakov hakkında konuştu.

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Galatasaray'ın sezon başında önemli bir yatırım yaptığı Rus orta saha Aleksey Batrakov ile ilgili çarpıcı bir transfer açıklaması geldi. Futbolculuk kariyerinde bir sezon Barcelona forması giyen Igor Korneev, vatandaşını Katalan ekibi ile birlikte bir diğer İspanyol temsilcisi Atletico Madrid'e önerdiğini söyledi.

Aleksey Batrakov, Galatasaray'ın 4-1 kaybettiği Barcelona maçına takımının tek golünü attı.

"BARCELONA ÇOK ERKEN OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜ"

59 yaşındaki eski Rus futbolcu, "Batrakov'u Barcelona'ya önerdim. Deco (Barcelona Sportif Direktörü), onu tanıyor ve Hansi Flick de muhtemelen tanıyordur. Anlaşılan Barcelona, bunun için erken olduğuna karar verdi. Batrakov'u, Atletico Madrid'e de önerdim. Yani her şey mümkün" ifadelerini kullandı.

Rus futbolcunun güncel piyasa değeri 28 milyon euro olarak gösteriliyor.

GALATASARAY PERFORMANSI

Lokomotiv Moskova'dan transferinden sonra sarı-kırmızılı forma altında 7 maça çıkan 21 yaşındaki Batrakov, sahada kaldığı 355 dakikada 1 gol ve 2 asistlik skor katkısı yaptı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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